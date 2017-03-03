中西輝映－袁金塔．游守中聯展 大器登場



(中央社訊息服務20170303 18:25:21)袁金塔、游守中兩位實力深厚，擁有十足企圖心與爆發力的台灣當代藝術家，一位是勇於突破傳統的創意大師；一位是以獨特藝術語彙吸引眾人眼球的超級新星，在天時、地利、人和各方利多加持下，光芒愈炙。去年先後於桃園長流當代美術館內成立「袁金塔藝術中心」和「游守中藝術空間」，更進一步各自成立財團法人文化基金會。隨著媒體曝光度激增，在華人藝壇聲勢日隆。今年國際巡迴展將陽帆啟航，四月份於大陸山東美術館舉辦大展，隨之五月份陝西美術館個展登場，兩位藝術家亦將遠征國際，在義大利、西班牙、法國等地舉行相關學術研討會，兩人以實力為後盾，各自以己之所長，用藝術發聲，將個人的藝術生涯逐步推向高峰 ！



台北長流美術館今年春天首發上檔新展，就以「中西輝映－袁金塔．游守中聯展」為一系列跨出台灣，走向藝術藍海的活動暖身，再次完整展現二人各個階段、各具代表性的精彩創作，呈現台灣藝壇雙星令人驚艷的碩果風華，期盼如此豐沛的藝術軟實力，將締造華人藝壇一段傳奇，並在不久的將來征服世界！敬邀各界於 3月3日至26日，蒞臨台北長流美術館，共同鑑賞「中西輝映－袁金塔．游守中聯展」之精采對話！



展名:中西輝映－袁金塔．游守中聯展Yuan, Chin-Taa．Yu, Shou-Chung Joint Exhibition展期：2017/03/03(五)∼2017/03/26(日) 10:00-19:00（週一休館）展覽地點:長流美術館•台北館展覽地址:台北市中正區仁愛路二段63號B1電話：(02)2321-6603



訊息來源：長流美術館



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