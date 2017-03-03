TheGoblinFactory是一位專門製作遊戲中武器的大神，在他的站點中，陳列著各式各樣惟妙惟肖的武器。其中有巫妖王的武器霜之哀傷、還有弗丁的武器墮落的灰燼使者，一起來看一下吧。

巫妖王的武器，霜之哀傷。手握利刃，心悼吾王。

從上面的圖，我們其實可以看出，TheGoblinFactory的武器，造型非常大，幾乎還原了遊戲中的比例。並且，從一些細節圖片可以看出，TheGoblinFactory主打的並不是精細，而是武器的厚重感，並且將武器做了一些舊，讓他們看起來更像是浴血過後的樣子。

墮落的灰燼使者，關於一個WOW的任務和一個復讎的故事，它不是灰燼使者但是有著自己獨特的魅力。

惡魔獵手的神器，戰刃在心不在手。

黑手大鎚，要是湊成一對，那簡直是帥爆了。

《大地裂變》中的武器，觸手劍死亡之翼掉落的，怎可能是凡品。

除了《魔獸》，這位大神，還製作了暴雪其他遊戲中的一些武器。

《風暴英雄》喬漢娜的盾牌。

《守望先鋒》源氏的戰刃，鎏金哇卡雅酷烈！

期待大神帶給我們更多的作品。

（來源：遊俠網）