技術比CPY更先進 SKIDROW攻破《殺出重圍》D加密北京新浪網 (2017-03-03 19:07)
說到Denuvo加密技術，各位PC玩家應該早有耳聞，這種號稱目前最先進的軟體加密技術在最近一段時間內已被屢次攻破，最為著名的就是外國的破解小組CPY。而日前，又一外國破解團隊宣布攻破D加密，這個團隊就是很多老玩家已經熟悉的SKIDROW。
SKIDROW小組今日在其官網上發佈《殺出重圍：人類分裂》最新DLC「犯罪史」的免DVD補丁，並且表示後續會有更多破解放出。
而據外國論壇NeoGAF一位用戶爆料，此次SKIDROW採用的技術與CPY完全不一樣，甚至比CPY的技術更先進。據稱，一位玩家解包了SKIDROW的exe文件，發現D加密已被完全移除，而CPY的破解只是阻斷了所有來自Denuvo的請求而並非完全移除。
（來源：遊俠網）
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