最近《名偵探柯南：深紅的戀歌》劇場版公佈將採用倉木麻衣的新曲《渡月橋 ～君 想ふ～》作為主題曲的消息。而這也是倉木麻衣第21次為柯南獻唱的主題曲，為此她正在申請「為同一動畫演唱主題曲次數最多」的吉尼斯世界紀錄。

另外，在3月份開始的倉木麻衣2017年巡演中也將出現《渡月橋 ～君 想ふ～》這首曲子，還會有《名偵探柯南》特別串燒等環節。

《名偵探柯南：深紅的戀歌》是《名偵探柯南》的第21部動畫電影作品。作品以大阪和京都為舞台，講述了江戶川柯南與服部平次挑戰與百人一首相關的案件的故事。