陰陽師覺醒之塔材料掉落概率詳細一覽，陰陽師覺醒之塔1-10層掉落的材料都有哪些呢？他們的概率是多少？本篇就帶來各層級的覺醒副本表，看看每一層材料都有是怎麼樣的。

說明：各個物品的概率獨立計算。除了覺醒材料還有，破碎的符咒5.00%、百鬼夜行門票1.50%、契約書·招福達摩3.95%、結界挑戰券20.00%

可以看出，4層開始掉落高級，在10層的時候，一次可以的掉落2個低級材料，有一半的概率出中級，高級的有四分一。所以越高層，掉落的物品越好。