最美莫過你的笑，最想莫過你容顏——題記

歲月不居，年華更迭。來不及回首間，所有的已知，便都化作故舊曾經，消失不見了，一切如同未出現過般，變得淹沒無痕，無處可尋。這或許就是所謂的風過無痕吧，被吹的零零落落，再湯不起一絲波瀾。而我們也總是在太多的來不及與憧憬間，徘徊著感傷，彷徨著明天。

魔域中一路逝去的風景，拋不去那段為你研墨揮毫、落筆畫愛的歲月，那年的風情於蕭瑟的雨幕里逝飛揚的般若，心裏真的只剩下一句，一句好難忘、好難忘……再回首已數年。

風繼續吹，撩亂了髮際，留下了傷感。時光踏碎往昔，帶走過往的片段。夢裡輕拾一段年華，給回憶安一個溫暖的家。舊影如夢，怕見殘陽啼血的紅。問門前細柳，幾度風雨遠魂夢。寥思緒，青逝無痕。怕回眸，飛塵如沙，更對閑愁。

斑駁紅塵，時光與歲月交替。那些固執而堅定的信念，在風雨的敲打下一直絮絮低語著曾有的溫暖。我想做一場黃昏后的夢，把一個個祈願，綉進雲翳，灑在階前夜下，靜等漂流的風兒，帶著我的問候你的呼喚，輕輕吹送到你的身旁，不再讓入夢的臉頰掛滿淚痕，不再訴說思念的夜晚溢滿憂傷。

有人說，念念不忘，必有迴響。但我不知道雨中的你曾經怎麼樣美麗過，也不記得易感的你曾經於雨中怎樣的傷懷過，我只懷念一把傘下你我無怨無悔的在暴雨的沖刷下蹣跚而行時，是那麼的銘心刻骨。也因此，我深深沉醉於這種熟悉的畫面、陌生的你我之中，緬懷著故事里執手雲舒，沐浴黃昏雨的往昔。

靜坐一隅，獨守四季，聆聽晨暮呢喃，哀影惟盼。於歲月的經途，攜著暗香，引風招怨，把時光的淺痕書裹成一把老繭。細數點滴的情懷，把落寞的心事翻成雨恨雲愁，揉進平仄的箋行，於靜默的時光里將往事翻閱、打穿。

夢裡終究是夢，永遠也忘不了曾經的年少枉痴狂。回不去的曾經，心痛的畫面，凝固在如水的青澀年華里，裝裱為一段永遠也除不去的記憶永恆。而今，我的整個夏季都被這場雨淋濕了思緒，雨飛揚，眼角瀰漫著酸痛，伸開手無助的站在暴雨里，我的眼淚決了堤你亦看不到，那段有你的夏日，充滿了清新的味道，輾轉研墨成一副最疼的疼。