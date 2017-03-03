作為一款盛極一時的3D網游標杆大作，《龍之谷》以其無鎖定、高品質、強交互、多樣化等特點，一直吸引著全球各地的無數谷迷們。不覺間，《龍之谷》已陪伴我們走過7個春秋。這兩天又有了一個讓谷迷們無比激動的消息——原汁原味的《龍之谷》手游終於上線了，在今天， 3月2日，開啟全平台不限號公測！

7年情懷，7年經典，全新的龍之谷手游延續了獨特的3D無鎖定操作方式，還原四大經典形象，讓你體驗酣暢自由的戰鬥，重新感受刻骨銘心的淚點劇情。遊戲還獨創了地獄犬、獅蝎、海龍等特殊BOSS，給玩家帶來難以預料的全新挑戰以及感官衝擊。將精彩絕倫的戰鬥於掌中呈現，讓玩家的指尖踏上非同凡響的阿爾特里亞之旅。

在這樣100%還原端游特色的龍之谷中，玩家可以體驗戰士、弓箭手、魔法師、牧師四大職業，並能進行兩次轉職，三個階段共有接近百種技能。掌寸之間，一場精彩絕倫的戰鬥就在你的手中呈現。

作為龍之谷的移動端版本，龍之谷手游在實操體驗上更進一步，對高玩有著更精確的微操要求。因此《龍之谷》手游選擇與小雞手柄進行深入合作。在2.27不刪檔公測的版本中，將會全面支持小雞手柄全系列產品。小雞手柄直接適配《龍之谷》手游安卓和蘋果雙客戶端，即連即玩，無須繁瑣設置。讓小雞手柄助力各位冒險家們一起去神秘的阿爾特里亞大陸探秘吧。

《龍之谷》手游官方推薦的T1系列手柄作為小雞手柄重磅推出的新品，大胆創新地採用了皮紋橡膠面處理，為玩家打造出輕奢典雅的溫潤手感。配備256級線性感應高精度搖桿，360°方向操控，無一死角，遊戲高玩之選。手柄還自帶拉伸型一體式卡扣，輕鬆支持3.5~6英寸手機，讓整個畫面盡收眼底。四方向按鍵分離，保證精準操控不串鍵，提高操作準確度，避免誤操作。同時支持四大平台：安卓、PC、蘋果iOS、PS3，無論什麼設備都完美支持。

其實，小雞手柄對玩家的幫助除了精細操作的提升之外，最直觀的還是把遊戲最原汁原味的爽快帶回來，這也是《龍之谷》手游官方選擇和小雞手柄合作的原因。手柄軟硬適中的按鍵手感將使戰鬥獲得更強、更真實的打擊感，讓PK淋漓盡致，鬥志一觸即發。實在是屠龍之旅的必備佳品。

一入基谷深似海，從此節操是路人。

小雞手柄與各位相約龍之谷手游，找回當年的冒險之約。

From：口袋巴士