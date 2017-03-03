CF手遊玩具城堡進攻怎麼打？玩具城堡怎麼進攻好？這篇CF手遊玩具城堡進攻攻略，希望可以幫大家。

從地圖構造上來看，玩具這張地圖跟傳統的團隊模式並沒有多大的區別!但是，地圖的總體面積較小，並且進攻線路不多，相對而言，在遊戲中火力點會更為集中一點!所以，要想玩好，對於地圖你必須要有全面的了解，也只有這樣你才能有更多的發揮空間，提前知道一些點位設置也好方便你提前去做準備!

【中路進攻】

和其他的團隊地圖不同，在中路這個位置並不是一條直接進攻的走道，而是一座彈簧裝置!只有通過這裏才能直接到達對面，裝置的數量共分為三個，每個裝置的彈跳範圍都是不同的，所以在進攻之前就一定要想好!在到達目的地之後一定要馬上找位置蹲守，因為在你上升的過程中肯定會有敵方玩家注意到，不注意的話很容易被瞬間秒殺!確定站位之後，不要先忙著進攻，可利用障礙物先打一波，等四周安全之後再做突進的打算!

【左側突進】

在地圖中共有兩條進攻線路，除了中路那個點，還有復活點左側那條通道!在選擇這個位置的時候，速度一定要慢下來，因為通道的距離較長且四周還有障礙物可以拿來躲避，通常會有敵方玩家在此伏擊，在沒有準備的情況下，盲目硬突的話很容易遭到偷襲!為了降低風險，慢是關鍵，行進時盡量選擇靠著牆角，這樣的能極大限度擴張你的戰場視野，若有玩家在此蹲伏，也能第一時間發現!