在DNF中存在著一些並不被大多數玩家知曉的隱藏彩蛋，有些是需要在特定條件下才能觸發的，而這些彩蛋是非常有趣的存在，今天就給大家分享一下DNF中的彩蛋。

一、呼喊寵物名字出現特效

在DNF中寵物是可以使用改名卡的，給自己的寵物命名也是非常有趣的一件事情，而大多數玩家只是改了名字，卻不知道自己是可以和寵物互動的。拿今年的春節寵物艾莉絲舉例，如果在聊天框中輸入寵物名字，艾莉絲便會起身利用魔法回應你。這隻是冰山一角，有些寵物是會回答一段話的，大家可以自己去遊戲裏面嘗試哦！

二、隱藏史詩

進化之眼和塞斯奇的顱骨是非常奇特的裝備，並沒有絕版但是無法通過深淵(搶駐新服)或者正常途徑獲得，連裝備辭典都沒有註明可以通過什麼途徑獲取。只是聽網友說可以通過金角罐子或者領主塔罐子開出來，但是並不能保證真實性，如果有獲得這兩件裝備的同學可以分享一下。

三、卡西利亞斯和巴卡爾

如果你的職業是召喚師，去異界的時候記得把四叔召喚出來，四叔和巴卡爾之間會有對話彩蛋。本身兩個使徒之間就存在著千絲萬縷的聯繫，這個彩蛋也是為了配合DNF的整體劇情。看到這裏還是可以看到DNF開發人員的用心，他們相遇后的彩蛋是對整體劇情一個非常好的延續。

四、魔道學者和貝奇的對話

又算是一個劇情彩蛋吧，都知道魔道學者是一個科學狂人，而貝奇又是盧克製造的人造人，所以在寂靜城的劇情模式中，如果你的職業是魔道，就會與貝奇出現一段這樣的精彩對話，竟然說要解剖小貝奇，這真是太hentai了。

五、厚顏無恥的白狐狸

我們的策劃粑粑們也是真會玩兒啊！在鏡像裂縫中如果你遇到了利庫天井這張地圖，不妨去最右邊的房間看一看，你會發現一個神奇的白狐狸君，而且還是厚顏無恥的白狐狸君。只是不知道這是出自哪位同學之手，或者就是白狐狸自己弄的？

六、各種裝備彩蛋

DNF中的裝備文字說明是最具特色的彩蛋，各種搞笑的語言充斥著各個裝備。如果有心的玩家可以發現天御的裝備下面充斥著吐槽能量，是漢化君們對自己的無情自黑，其實這種彩蛋是非常有意思的。另外值得一提的是誓血之盟裝備，是對於某個職業的無情嘲諷。

（來源：騰訊遊戲）