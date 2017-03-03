蹩腳海盜被削弱之後，薩滿再加入海盜體系早已沒有往昔的強勢，一起來看看這套不帶海盜的青玉薩滿卡組吧。即便是幽靈之爪也只帶了一張最低限度的降低了平衡補丁帶來的影響。

前言

鑒於大家問題比較多，我還是來波進化薩的小攻略吧!

這裏先介紹一下我對這套牌的理解，這是一套具有極強鋪場能力以及不錯返場能力的套牌，過牌能力不俗，但是不夠穩定，爆發能力一般，追求爆發可加入嗜血術(但是容易卡手)

在對戰宇宙體系，和爆發職業(奇迹賊，冰法等等)有著極強的抗性。但是對於那些愛我們更穩定的鋪場，和海盜戰，底氣稍顯不足。

卡組詳情

各職業對陣解析

下面，我們來仔細分析下我們對戰九職業的打法細節。

薩滿內戰

青海薩，起手留牌：各種aoe，一個單解，一個武器，解牌足就留一口奶。

對手特點在於前期海盜，火舌，以及各種超模隨從的搶血爆發，中期能力很一般，所以我們要控制好對手前期的戰場數量，火舌必須解，不要貪，其他小隨從我們如果手上奶量充足可以適當的貪aoe，要知道退化對穴居人，477，圖騰模像的打擊是非常大的。前期安穩渡過基本取勝。

青玉薩，起手留牌：閃電風暴，血法師，武器(有青玉之爪就留銅須)，除青玉酋長外所有青玉，馬桶。

青玉間的對局，誰的青玉大，誰就佔優勢，薩滿的對局，基本不會打到疲勞，所以拚命過牌，多佔據場面和手牌優勢總歸是不會錯的。最重要的就是手上暗藏殺機，留血法師閃電風暴，藍龍閃電風暴之類的連招，利用法強+aoe賺取卡差，進化殘血隨從來進行補場面。過牌+aoe+青玉速度+進化=勝利。

進化薩，類似青玉薩，打法同上。

對戰士

防戰，現在的防戰真的不少，而且戰鬥力絕對不容小覷，我們要注意防止對手的臟鼠亂鬥，在感覺到對手有爆牌魚的時候一定要控制好自己的手牌數量，盡量保證自己的手牌不要比他多太多。然後每回合丟一個青玉配一個圖騰，他一個個解，他很難受，他不解，他更難受，慢慢的把他折磨死。

打臉海盜戰

我好討厭打海盜戰，我們帶的牆實在是太少了，想辦法前期苟活吧。

由於我們不怕防戰，怕打臉，所有除非你認識對手，否則其他一律視為海盜戰。

起手留牌：一切解牌，錦魚人水語者。

對法師，基本都是宇宙法

宇宙法，起手留牌：馬桶，各種青玉，藍龍，有魅影歹徒留進化

法師啊，前期沒有太多隨從，就算有，也不是太厲害，所以我們不用刻意留太多解牌針對，最多一個青玉閃電即可，保證自己的過牌速度，但是千萬要注意，小心對手的爆牌魚和臟鼠，如果對手有銅須卡扎庫斯，切忌銅須要配合上青玉，不然我們厚度不夠。

青玉速度到達了5—5以後，每回合適當鋪場，保證在被清場後有持續鋪場能力，慢慢折磨死!

冰法，碰見少量冰法，一個治療波，銅須加錦魚人，強力的青玉場面，基本完虐!退化加呱也不怕末日冰環，只輸一手超級卡手。

對術士，全是宇宙術

起手留牌，呱，馬桶，藍龍，除酋長外所有青玉。

對宇宙術，還是比較有爭議的，昨天我五盤全勝，今天我4盤全敗，關鍵還是在於雙方節奏，鋪場速度，如果順的話我們壓制住了對手，還是採取適當鋪場，保存實力的這一重要原則。如果劣勢，找機會雙法強加aoe來一波返場，哈里森吃半把血怒，遊戲結束。

對牧師

起手留牌，退化，閃電風暴，藍龍，血法，馬桶

龍牧，龍牧其實是一種中速鋪場職業，牧師的英雄技能讓他比較笨重，一旦被對手反先手就會無限被風箏。而我們薩滿又是返場的皇帝，拼節奏，保護好藍龍，玩好aoe很容易取勝

宇宙牧，我們更容易戰場，隨意打別太浪就行!

對盜賊

基本奇迹賊，起手留一切解牌，最重要的是退化。

我們如果帶上雙退化，對奇迹賊簡直是天克對局，呱，青玉閃電，閃電風暴，奶都是盜賊的剋星，打盜賊不要讓對手戰住搶，不然冷血隱身的套餐也夠我們喝一壺，但手上有退化我們也不太怕，同樣只輸卡手。

對小德

現在的小德，很瘋狂，八成是青玉德，一旦天湖，無人能敵，運氣好在你4費，青玉就長到5—5了，加上科技優勢，剩下的就是一回合一個大青玉無盡的折磨!

起手留牌：所有青玉，呱，有魅影歹徒，留進化，

青玉德是現在當之無愧的中速第一，滾雪球能力強，但是弱點就是返場能力太差，一旦被搶了先手，就很難返場。

我們如果能在對手之前成長青玉或者進化一波，還是很容易將其帶走的。

對騎士，死魚

留牌，馬桶，青玉，藍龍，呱退化，一個閃電風暴

騎士現在不多，上次碰見騎士我變沒了他除藍腮外的所有魚，生平送領軍對過牌和場面要求都太高了，大家自行腦補。

對獵人

不好意思，沒見過。

進化薩是一個娛樂和強度並存的卡組，但是一定要小心在優勢的時候進化出負面隨從哦，比如，2費的末日降臨，8費的煤氣罐。

爐石娛樂為主，想上分的話最難的是5—傳說的過程，最需要的是對環境的調整和心態，大家有不懂的可以問我。

我鬥魚直播間號是415697(直播地址：點擊查看)，每天早上7—13點直播。

那麼祝大家玩爐石有個好心情，雞年大吉，早日傳說!