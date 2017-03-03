安戈洛版本加入了元素種族。你覺得元素種族會有什麼機制呢?能拯救暴怒者家族嗎?一起來跟隨小編通過評論討論下吧。

安戈洛版本加入了元素種族，除了拉格納羅斯、奧拉基爾這種有名有姓的元素，以熔岩暴怒者為首的暴怒者家族也獲得了元素種族標籤，已公佈的法師新橙也是元素。

按照以往經驗，元素恐怕有可能成為這個版本出場率極高的種族，就像地精大戰侏儒的機械，龍爭虎鬥加基森的海盜，當然像黑石山的火焰的龍一樣不溫不火也是有可能的。

官方欽點「3費最強」之岩漿暴怒者即將出頭!

現在公佈的信息有限，我們先來回顧一下現有種族吧!

海盜種族的特色是武器的互動，血帆襲擊者、恐怖海盜、南海船工據武器來加攻擊力、減費、獲得衝鋒，同時也有強化武器、摧毀對手武器的海盜。

魚人種族的特色曾經是無差別BUFF，最初的時候魚人的各種buff都是不分敵我的，魚人領軍、寒光先知，甚至寒光智者的抽牌也是雙方一起抽，不過現在魚人buff已經改成了只對友方有效。

龍種族的特色是當手牌有龍牌時，觸發一些特效，比如獲得攻擊力、血量加成，以及一些特殊效果比如亡語AOE、衝鋒，最大的特色就是卡梅隆。

機械種族的特色是機械躍遷者的減費，搶節奏、可天胡，不過躍遷早已退環境，標準模式中機械種族基本上可以視而不見。

野獸種族則主要是和獵人、德魯伊互動，這兩個職業都有針對野獸的buff牌、戰吼隨從，本身也有一些職業專屬野獸。

惡魔種族雖然有兩張中立惡魔橙卡，但主題還是術士的職業惡魔，惡魔的總體風格就是坑自己，丟手牌、打自己、消滅友方。

圖騰種族是薩滿專屬，和薩滿的一些與圖騰有關的牌互動，比如深淵魔物、圖騰之力、原始融合。這些種族各有特色，相信新種族元素也會帶來一些新思路吧。