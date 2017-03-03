消防局辦理國際人道救援動員及訓練 黃健庭縣長親往視察並慰勉辛勞



(中央社訊息服務20170303 17:45:32)除了國內支援任務外，台東縣消防局特搜隊更主動參與本國國際人道救援編組，經考核後成為正式輪值救援隊伍，今年五月即為本縣國際人道救援隊排定正輪值，因此規劃於3月、5月辦理動員及複訓，並利用校舍改建中的岩灣國小辦理國際人道救援動員及訓練，縣長黃健庭特別親往視察，慰勉隊員們的辛勞，並品嚐了救災應急的太空包食品，黃縣長除了肯定隊員們操演的動作扎實，也允諾裝備人員的補充，希望成為最精良的特搜部隊。 台東縣消防局特搜隊編組(正式隊24人、預備隊30人、特搜訓合格49人)共計103人(其中含義消15名)，配置有裝備器材車、各式精密儀器(DKL心跳生命探測器、光纖影音生命探測器、聲納生命探測器、蛇管攝影機、熱影像偵測器、雷達生命探測器、五用氣體偵測器)；各式破壞器材(木頭切割器、圓盤切割器、鏈鋸、鑽孔機、軍刀鋸、削岩機、三合一破壞剪)、及支撐系統，並成立宜花東第一隻搜救犬隊，配置三名領犬員及三隻搜救犬(山大、祥和、健康)，且通過IRO國際高級認證，在高雄氣爆及台南地震等救援任務我們都在第一時間主動支援。 本次國際人道救援動員及訓練配合臺東縣106年度全民防衛動員暨災害防救（民安3號）演練，又恰好演練場地適逢岩灣國小校舍改建，台東縣消防局特搜隊特別利用待報廢教室做為訓練場地，課程包含搜救犬搜索訓練、破壞訓練(包含新購裝備器材插電式軍刀鋸，電池式鑽孔機、削岩機、環場照明操作訓練)及新購置生命搜索雷達操作(生命搜尋定位系統，可探測人類微弱的呼吸律動信號，更可以穿透鋼筋混泥土磚牆、柏油、泥石等各式障礙物)等組合訓練。 黃健庭縣長在消防局長管建興等消防局同仁陪同，前往岩灣國小視察演練，黃縣長看到搜救犬祥和配合生命搜索雷達操作，共同演練遭房屋倒塌後生命搜尋的狀況，特別給予祥和最高的鼓勵與評價。



黃縣長首先向辛苦的搜救隊員致意，並表示，去年消防局協助台南震災搜救，看到隊員們非常賣力的投入，尤其在生命的搜尋及搶救，之後陸續購置的微波生命探測器等儀器，這次夜間人道救援演練也進行了模擬操作，未來縣府會在特搜的人員及裝備部份繼續充實，也希望藉由不同主題的演練，提昇台東防救災資源整備的效率，也期盼民眾平時都對災害的風險保持警覺。黃縣長也品嚐了特搜隊參與人道救援時救災應急的太空包食品，覺得非常的便利，口味及口感都不錯。



訊息來源：台東縣政府



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