2017高雄・女人空間 「女力好動」幫助婦女朋友找回自我認同



(中央社訊息服務20170303 17:44:31)國立高雄應用科技大學文化創意產業系「高雄女人空間服務團隊」，自2016年起協助社會局婦女館經營「高雄・女人空間」，除了服務一般市民朋友們，主要任務在於提供婦女團體培力課程以及支援婦女團體的交流平台。



指導「高雄女人空間服務團隊」的楊雅玲副教授表示，高雄市婦女團體非常活躍，深耕女性議題、積極推動婦女權益、辦理婦女自我成長學習活動、鼓勵與培力參與公共事務、或提供單親家庭及弱勢婦女相關資源及支持系統、並倡導性別平等教育，是啟發並提振婦團組織效能、進階發展社會企業，以及認識資訊科技的趨勢與智慧城市的發展、促進資訊公民素養的積極方向。楊雅玲「高雄女人空間服務團隊」在三月婦女節前夕，特別舉辦「女力好動」的主題活動，3/5(日)下午2時假「高雄・女人空間」舉辦婦女居家健身講座，邀請15PLUS運動諮詢團隊，帶領婦女朋友們運用居家傢俱為輔，以輕鬆舒適的方式「健康運動、自信生活」，透過運動「舒緩壓力、放鬆心情」，找回身體的自我認同感。 「婦女」在時代中的意義與重要性已不言可喻，期望女性在多元智慧培力暨親職增能後，都能雙手撐天、築夢成真。今年的「好Q展」活動自3/5(日)~3/31(五)於「高雄・女人空間」呈現「 QR Code Wall」，把參與這個活動的各婦女團體的網址轉為「QR Code」(二維條碼)，並在「高雄・女人空間」布置「QR Code」牆面，當市民朋友們以具有照相功能的手機，搭配手機內「QR Code」解碼軟體，就可以通過掃描連結到這些婦女團體的網址，讓市民朋友在很短的時間內認識許多婦女團體，同時向高雄市的婦女團體們獻上最高的敬意。 「高雄．女人空間」位於三民區九如一路777號1樓，開放時間：週二至週日上午8:30-12:00、下午1:30-5:20(週一及國定例假日休館)，歡迎民眾能踴躍參觀運用。



訊息來源：國立高雄應用科技大學



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