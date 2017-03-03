熱氣球女飛行員翻轉舊思維 台東縣府獲推動性別平等金馨獎



(中央社訊息服務20170303 17:39:23)臺東縣政府推動性別平等不遺餘力，於行政院辦理「105年直轄市與縣(市)政府推動性別平等業務輔導獎勵計畫」獲得肯定，本府以扭轉熱氣球飛行員多為男性的刻板印象，以女性力與美的展現提報「圓夢熱氣球飛行人生-女力表現」參選性別平等故事獎項目榮獲第15屆金馨獎，並由行政院林全院長頒贈獎牌鼓勵。 臺東縣政府自2012年起，陸續培訓出兩位女性熱氣球飛行員，臺灣首位女性熱氣球飛行員吳金曄，她在美國就讀博士班時，便開始接觸飛行活動遨遊天際，並取得商業飛行員執照。2012年臺東縣政府發佈飛行員培訓計畫，吳金曄便以優秀的語言能力及在地深耕的前提下，成為9名飛行培訓員的唯一女性。本身熱愛衝浪的陳于園，於2014年申請臺東縣政府選送優秀公務人員出國培訓熱氣球飛行員實施計畫，並成為臺東第二位女性熱氣球飛行員，除了一圓自己的飛行夢，也帶領其他人翱遊台東的天空，陳于園也擔任臺東縣國小學童熱氣球推廣教育教師，一同推廣熱氣球向下扎根。 要成為一位專業的熱氣球飛行員與熱氣球一同升空，築夢天空，必須要通過嚴苛的訓練及具備專業的技術、意志力及體力，要成為優秀女性飛行員，更要突破性別的限制，要證明飛行不只是男孩們的專利，只要放膽嘗試，並透過專業的訓練及不斷的練習，也可以成為優秀、專業的熱氣球飛行員。



訊息來源：台東縣政府



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