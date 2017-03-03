台東部落微電影競賽票選正式啟動 黃縣長歡迎鄉親踴躍投票



(中央社訊息服務20170303 17:32:33)由台東縣政府首辦台東部落微電影票選活動於今(3)日正式展開，共計30檔微電影參賽短片，並自即日起至24日進行作品票選，縣政府希望藉由微電影競賽活動提供喜愛影音創作者一展長才之機會，亦讓部落文化地景及人文藝術等故事被大眾所看見，黃健庭縣長歡迎鄉親好朋友踴躍投票，並有機會參加抽獎。 票選啟動記者會由縣長黃健庭親自主持，參賽作品中有台東縣政府扶植之微電影創作研習班學員作品，為鼓勵創作學員運用媒材積極參與比賽，黃健庭縣長也特於典禮中表揚優秀學員獎狀，學員之一的麥承山也當場為自己的作品拉票，縣長也立即掃瞄票選官網QR Code投下一票。 黃縣長表示，去年的南島文化節縣府推出不少活動，第一屆部落微電影比賽為其中一項，活動從105年11月底至106年4月，主要內容為邀集部落大學講師學員或部落有興趣之原住民參加36小時之微電影講習，本活動培育15位之微電影製作班學員、產出20部部落大學視訊教材、預計產出7族部落文化共計30檔以上微電影參賽短片，雖然沒有電影工作者的專業，不過，拍攝的場景區域及人物，都是大家所熟悉的，歡迎大家能夠參與投票。 隨著網路影音分享平臺的普遍使用及行動裝置攝影功能的提升，拍攝影片上傳網路分享已成為當今數位生活的風潮，台東縣政府以培育部落影音人才，透過競賽交流過程達到增能之目的，讓原住民傳統文化智慧與現代科技智慧雙重接軌，實現『無數位落差』的台東原鄉，進而帶動臺東部落文化傳承、學習成長及促進部落文創產業活化創新、觀光產業的永續發展。 第一屆「台東部落微電影比賽」，總獎金20萬元，本次全國參賽作品投稿踴躍，以台東境內部落人文、地景、文化為題材，最佳微電影可獲獎金8萬元及獎狀，活動公告於官網(http://taitungmmc.tw/)，票選期間自3月3日至3月24日，為期三週，參與投票者都可參加抽獎活動，就有機會獲得精美禮品一份喔!



訊息來源：台東縣政府



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