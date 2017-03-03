屏東綠能推動卓越 吸引美國在台協會前來參訪



(中央社訊息服務20170303 16:57:23）屏東縣養水種電成果有目共睹，全台首創已商業運轉的佳冬鄉浮動型太陽光電，曾有德、英、日等國派員來台參訪，這次也吸引美國在台協會(AIT)的關注。由屏東縣綠能推動副召集人環保局長魯臺營帶隊，邀請美國在台協會與會，除了參訪養水種電計劃與水面型太陽光電等綠能設施外，並針對屏東縣綠能推動及綠能投資意向進行意見交流及討論，促進綠能發展。



去年2月啟用的全台首座水面型太陽能光電，位於佳冬鄉大武丁抽水站對面的滯洪池，是目前全球唯二商業運轉的系統之一，已完成499kW(瓩)設置，以1kW發電量3.5度，平均每日可發電1,750度，可供應175戶人家用電。



魯臺營表示，水面型太陽能不僅可藉由降溫效應提升發電效率、減少水蒸發、改善優養化，還能幫助在發展太陽能時，減少土地取得不易的困難，這次也受到美國在台協會的關注，派代表前來實地參訪進行交流。



在八八風災後推動的養水種電區域則包括林邊、佳冬鄉等地段，總面積約43.4公頃，總發電量23.4MW(百萬瓦)，全年發電量約3100萬度，主要是藉此輔導農漁業者轉型，結合太陽光電設置，減少地層下陷、土地鹽化等問題，同時也使農地利用符合經濟效益，並達到災區土地轉型使用，在環境、經濟及能源等面向上，均有其正面意義及價值。



屏東縣政府今(106)年主推大型「地面型太陽光電」及「太陽光電溫室」，歡迎有意願投資的相關產業及民眾來電洽詢，屏東縣綠能專案推動辦公室，電話：(08)7320415 分機：6911、6912或6913。



訊息來源：屏東縣政府



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