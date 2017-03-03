106年郵票選美活動中央社 (2017-03-03 16:52)
106年郵票選美活動
(中央社訊息服務20170303 16:51:36)中華郵政公司為推廣集郵文化並宣傳郵票之美，自本(106)年3月6日至4月7日舉辦「106年郵票選美活動」，邀請民眾票選出年度最美郵票，並可參加抽獎，歡迎踴躍投票。 活動期間，可至郵票選美活動網頁、「中華郵政 郵你真好」FB粉絲專頁投票，亦可郵寄明信片至「10099臺北郵政第100號信箱」，或加入中華郵政LINE官方帳號，參加ON AIR投票活動，票選中華郵政公司105年所發行的最美郵票1枚(或小全張1張)，即可參加抽獎。 活動獎項包含Neato掃地機器人、iPad Air 2、Canon數位單眼相機、BenQ液晶電視及精美集郵票(商)品等207個中獎機會，前述各項投票方式、抽獎及公布期程等詳情請洽各地郵局，或瀏覽活動網頁(https://lottery.post.gov.tw/post/internet/post_vote/index.jsp)。
聯絡人及電話：集郵處 陳月桃 02-23921310轉2458
訊息來源：中華郵政股份有限公司
本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/209551.aspx
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