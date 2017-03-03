傳音系「纏緬在北藝的二月種子培訓之交流合創」工作坊系列活動



(中央社訊息服務20170303 16:24:40)國立臺北藝術大學傳統藝術研究中心自去年底於「未來• 傳統實驗基地」舉辦為期三個月的「未褪色的金碧輝煌: 緬甸古典音樂在北藝大」特展期間也與傳音系以及該系校友們所組成之「猴囝仔北管樂團」進行合作於2月19日至3月12日間推出一系列緬甸古典音樂與臺灣北管合創交流。活動包括緬甸古典音樂示範講座、交流工作坊、紀錄片放映、緬甸音樂與爵士音樂會等精采內容。



在2 月19 日舉辦「緬甸古典音樂示範講座」中猴囝仔北管樂團特別邀請緬甸國寶級音樂家Ma Hlaing an Tun 與新生代圍鼓家Myo Hein Oo 以及緬華社群「五朵金花音樂舞蹈藝術團」成員擔任講授。會中除展現精湛的緬甸器樂演奏技藝、人聲歌唱與曼妙舞姿外讓觀眾們透過觀賞體會緬甸音樂之豐富。活動同時也安排由中研院民族學研究所副研究員呂心純進行解說使與會者深入認識緬甸文化。此外傳音系學生北管主修學生們、「猴囝仔北管樂團」也與來自緬甸的音樂家Ma Hlaing an Tun 和Myo Hein Oo展開為期一週的音樂工作坊透過不同樂器與樂曲之學習與交流展開合創的火花並於2 月24 日舉辦成果發表會一同演出十餘首包括《扮三仙》、《Htan Tya Tei Shin》等北管、緬甸傳統與合創之樂曲透過不同文化的洗禮大夥們以樂會友激發彼此全新的創作能量為傳統音樂跨文化合作再添佳話。



而除了工作坊與成果發表會活動也安排紀錄流亡美國十四年的緬甸音樂家回鄉心路歷程的《音樂雙城記》紀錄片座談以及邀請甫獲傳藝金曲獎的爵士樂手楊曉恩與緬甸音樂家共同舉辦音樂會等活動也讓此次展覽融入更多元的呈現元素。



訊息來源國立臺北藝術大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/209550.aspx