相思巴黎──館藏常玉展



(中央社訊息服務20170303 16:23:39)國立歷史博物館（以下簡稱史博館）藏有常玉晚期油畫四十九件和購自私人藏家的素描三件，完整囊括常玉晚期繪畫的人體、靜物及動物與風景三大題材，也是品質最佳、來源最可信的常玉收藏，舉世聞名。2016年適逢常玉逝世滿五十週年，史博館向文化部申請補助修復這批珍貴的文化資產，其中《菊》與《四女裸像》兩幅作品因其藝術價值而被納為重要古物。因此，本館特別舉辦「相思巴黎－館藏常玉展」，展覽分三大主軸：一是典藏作品的完整呈現；二是常玉生平重要照片與相關友人作品的呈現；三是常玉的文創衍生商品，另外，也一併展示修復的歷程。



常玉（1901-1966），字幼書，生於中國四川順慶（現稱南充）一富裕家庭。幼時即跟隨書法名家趙熙學習書法，也學習傳統中國山水畫，而真正開啟常玉的日後藝術之路，則是蔡元培先生所提倡的「勤工儉學」計畫。1921年，常玉因參與這項計畫而前往巴黎，與同時代的徐悲鴻、林風眠和潘玉良等人，成為中國最早期的留法學生之一。和其他藝術家不同的是，常玉並未進入正規的美術學院受教育，而是在充滿了自由氛圍的大茅屋學院（Académie de la Grande Chaumière）隨興地習畫，個性瀟灑不羈的常玉總在蒙帕納斯（Montparnasse）的咖啡廳流連。1964年，常玉應教育部邀請來臺教書並在史博館舉辦個展，卻因故未能成行，1966年，因瓦斯中毒意外在巴黎過世。



常玉畫作的風格受到他幼年學習書法和中國傳統水墨的影響，從他畫作的線條中，可表現出屬於書法運筆的流暢性，帶著以「書法入畫」的獨特逸趣，重複利用中國最傳統的書寫工具－毛筆，一筆一筆畫出他眼中的現代裸女。常玉畫作中的東方元素並非中國文人畫的出世與傲氣，而是充滿傳統中國工藝繽紛的裝飾元素。他在畫作中大量使用代表招財進寶的金錢紋、壽字紋及盤長紋樣，並以紅色配金色烘托出熱鬧的節慶意象。靜物畫的題材，常玉常選擇「出淤泥而不染」的荷花、「採菊東籬下」的菊，或象徵「高風亮節」、「節節高升」的竹子，無論在用色、構圖及題材方面，皆可看到畫家深受中國傳統藝術的影響。其他如動物等主題，也以充滿現代性的繪畫技法，表現滿溢著濃濃鄉愁的「北京馬戲」。這種兼融東西美學的表現手法，形成了常玉個人特有的藝術魅力。



「相思巴黎－館藏常玉展」自2017年3月11日起至7月2日止在國立歷史博物館一樓展出，並於3月11日(六)下午2時30分舉行開幕典禮暨記者會。希望藉由本展，讓更多民眾可以親身體會常玉繪畫的魅力，另外，亦以本展作為《博物館法》通過後，公立博物館公開展示典藏文物修復過程的先鋒，讓更多民眾了解國內文化資產保存的重要性與進程！(廣告)



訊息來源：文化部



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/209548.aspx