北藝大姐妹校泰國詩納卡寧威洛大學參訪團蒞校拜會交流



(中央社訊息服務20170303 16:22:55)國立臺北藝術大學姐妹校泰國詩納卡寧威洛大學（Srinakharinwirot University）參訪團一行於3月2日蒞校進行拜會與一日課程體驗活動，此行除與楊其文校長、張中煖副校長、國際交流中心趙綺芳主任等主管們進行會晤外，另特別安排了一系列課程活動，讓這群遠道而來的師生可以深入瞭解不同文化意涵，體驗跨國多元藝術交流。



泰國詩納卡寧威洛大學於2015年與北藝大正式簽約結盟，這次參訪團是由兩位副校長Prit Supasetsiri與Kittikoon Rungruang率領該校來自多個系所、學院共60多位教職員生前來造訪。Prit Supasetsiri副校長說到，先前他曾造訪過北藝大，與音樂學院傳統音樂學系有著多次的交流經驗，未來也樂見兩校不同領域的師生進行多方面的互動，拓展國際視野。



楊其文校長除表達最誠摯的歡迎外，他表示，北藝大擁有豐沛的軟硬體設備、環境與師資，與國際姐妹校建立良好的合作關係，透過跨領域的多元藝術合作，規劃提供海外學校不同類型課程或師生交換計畫。此外，北藝大也擔任亞洲藝術院校聯盟（Asian League of Institutes of Arts, ALIA）理事主席，串聯起東亞與東協各校院間之密切合作網絡，透過長期且實質的學生、師資與課程交流合作，促進藝術能量的流動，竭誠歡迎泰國詩納卡寧威洛大學能一同加入。



牽起北藝大與泰國詩納卡寧威洛大學結緣的前音樂學院院長，現任國立傳統藝術中心主任吳榮順教授今天也特別出席與會。他說明，泰國詩納卡寧威洛大學曾多次受邀來臺參與「亞太傳統藝術節」與「關渡藝術節」活動演出，並推派教授蒞校開設大師班課程外，傳音系師生也曾前往該校進行交流，雙方互動十分頻繁。



參訪團此行除造訪關渡美術館、音樂廳、戲劇廳、舞蹈廳，以及音樂、美術、戲劇、舞蹈與影新學院外，文資學院建文所江明親老師則舉辦一場講座，介紹臺灣傳統特色工藝如廟宇建築、原住民之藍染織品等精采內容；而下午的課程部分，舞蹈系安排由趙綺芳副教授以工作坊形式，帶領參訪團學生們體驗學習原住民舞蹈特色；另在美術系部分，則由趙宇修老師透過示範教學，指導學生們創作水墨畫作，感受不同藝術文化洗禮。



訊息來源：國立臺北藝術大學



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