史上最年輕大提琴首席沃格勒來臺 首度與國臺交於臺中國家歌劇院演出【沃格勒與水藍】音樂會



(中央社訊息服務20170303 16:20:38)國立臺灣交響樂團3月11日將於臺中國家歌劇院帶來2016/17樂季重量級演出—【沃格勒與水藍】音樂會，特別邀請到德勒斯登國家交響樂團史上最年輕的大提琴首席沃格勒Jan Vogler首度與國臺交合作，並由新加坡交響樂團音樂總監暨哥本哈根愛樂管弦樂團首席指揮水藍擔任指揮，演出布瑞頓《為大提琴與管弦樂團所寫的交響曲》。



沃格勒Jan Vogler意氣風發表現優異，20歲時就已成為全世界最古老樂團—德勒斯登國家交響樂團的大提琴首席，且至今仍是史上最年輕的大提琴首席紀錄保持者。但才華洋溢的天才是無法只滿足於在樂團的工作，所以1997年他辭去樂團工作，開始以獨奏家的身份活躍於國際樂壇。這次沃格勒受邀帶來英國作曲家布瑞頓為大提琴家羅斯托波維奇所寫的《為大提琴與管弦樂團所寫的交響曲》，此曲正如標題所寫，將獨奏者與樂團放在平等的地位，3月11日將可聽到獨奏家與樂團精彩的音樂對話。



曾任國臺交藝術顧問的指揮水藍，近年來指揮國臺交的每一場音樂會皆讓樂迷感動萬分，他於2015年5月與國臺交合作演出的柴科夫斯基第六號交響曲《悲愴》，為滿場觀眾帶來深刻的悸動；此次，他將再度與國臺交合作，帶來柴科夫斯基另一首代表作品—第四號交響曲。柴科夫斯基創作這首作品時正遇到他人生最大的轉捩點，他將這首樂曲獻給他的贊助者—俄國鐵路大亨富孀梅克夫人（Nadezhda von Meck）。除上述作品外，水藍也將演出臺灣資深作曲家游昌發所創作的《蛇郎君》組曲，此曲選自2010年國臺交委託游老師所創作的同名原住民芭蕾舞劇，故事題材源自於魯凱族美麗的愛情神話，以原住民音樂做為素材，藉由西方管弦樂法的渲染，不僅豐富了音樂色彩，更讓神話的虛幻透過音樂而真實。此場音樂會的三位作曲家在時空上看似毫無交集，卻遞嬗了創作靈魂，從浪漫延續到現代，3月11日的音樂會，值得您來細細感受。



音樂會票價300元起，而為了鼓勵學生進場欣賞音樂會，國臺交提供「學生體驗券」，讓學生以100元即可進場體驗交響樂團演出之震撼。音樂會當天也與夜鶯基金會合作於音樂會前一小時辦理深度導聆，由樂評人、電台音樂節目主持人焦元溥博士主講，觀眾持音樂會票券即可入場參加。更多優惠請見國臺交官網，購票請洽兩廳院售票系統，或電洽國臺交04-23330153。欣賞國臺交音樂會可申請公務人員終身學習時數認證3小時。更多節目資訊請上國臺交網站www.ntso.gov.tw，或撥04-23391141查詢。



訊息來源：文化部



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/209542.aspx