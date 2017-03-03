「陳南頌大型相機的視野」 9日起在國立國父紀念館經典展出



(中央社訊息服務20170303 16:19:37)106年3月9日起至3月19日止，在文化部所屬國立國父紀念館3樓德明藝廊將展出「陳南頌大型相機的視野」，從工程師變成素人攝影師，源起於陳南頌年輕時愛好大自然，屢見晨昏美景而憾動興奮的心情，也讓他從此拾起相機走入專業攝影的不歸路。



陳南頌鏡頭下的世界，有著平凡中求真求實的堅持，他相信好的成果源自反覆地實驗，否則只是偶然，因而長年投入大量的時間與精力，透過不間斷的試驗，持續精進地銜接各類數位編修的技能，同時提升能力去體現按快門前的「觀想」，觀測各元素的結構並組織，想像欲表達之意涵的結果與目地，以創造出更完美的作品。



多年來陳南頌慣用大相機的移軸功能，經由改變透視，控制景深，讓影像圈依場景調出平順精準的對焦，並加以嚴謹的現場構圖，一步一腳印地記錄走過的大山大水，無疑攝影已成為表達他內心深處情感和靈感的重要媒介。



雖然數位時代來臨，但陳南頌依舊著迷於燈箱上的影像，依然默默地守候著年輕時的底片，他以8X10以及11X4等大底片為主要拍攝媒材，企盼窮盡大底片的潛力將自身的感動如實呈現，該展將展出30件取材自臺灣、內蒙、新疆、西藏、日本等地大自然風光的大型攝影作品，期望與各界先進共同切磋作品中欲呈現的「觀想」、「技巧」及「意涵」，相關資訊請電洽該館服務臺(02)27588008轉分機545、546或逕上國立國父紀念館全球資訊網網站: www.yatsen.gov.tw查詢。(廣告)



訊息來源：文化部



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