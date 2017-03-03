創新服務學習 帶動原住民部落文化推廣 南臺科技大學至臺東原民部落服務學習



(中央社訊息服務20170303 15:55:06)南臺科技大學學務處課外組暨勞作組於日前至「臺東台d農村(排灣族部落)」校外參訪，行程包含了解部落之原住民文化，同時進行社區服務學習。南臺科技大學於105年度成立原資中心及原住民文化推廣社團，並提供原民同學ㄧ站式服務窗口，此次活動以教育部補助之「發展與改進原住民技職教育計畫」經費辦理，結合勞作教育與服務學習課程，帶領學生前往偏鄉原住民部落進行文化推廣與社區維護活動，期能透過學生與當地部落原住民孩童共同合作，推動部落文化，使原住民文化能以更多元方式呈現。



參與同學包含原住民文化推廣社、學生會、斥堠童軍社以及幼保系學會等夥伴，當地部落協會理事帶領社團學生上山了解原民文化與傳統祖先智慧，如傳統原住民喪葬方式為室內葬於自家地底下，隨著時代演進，在衛生考量下排灣族原住民則葬於室外，爾後便分為室內葬與室外葬兩種；此外，更依頭目、貴族與平民之等級，分別葬於山頂、山腰等地。原住民文化推廣社社長高明鴻提到自己雖然是賽德克族的原住民，但是在臺東台d農村當地之飲食與生活形態有些類似，因而亦感到格外親近。參加此活動的葉淳宇同學亦表示透過深入部落探索，了解不同文化生活，又可以服務當地民眾，非常感動且獲益良多。



南臺科大同學結合學校經驗與熱忱，進行服務學習，當地部落頭目吳清生帶領團員認識當地生活形態、特色體操隊學生、並協助體育館附近清潔打掃。當地部落協會理事表示非常喜歡學術界交流互動，此次經驗非常難得。南臺科大勞作教育組組長汪世義表示，此次交流價值在於發揮服務學習精神，帶領學生到校外服務，並能學習台d農村排灣族部落之文化，拓展視野。



資料來源：Southern Taiwan University of Science and Technologyhttp://www.stust.edu.tw/



訊息來源：南臺科技大學



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