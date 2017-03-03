連續12年獲教育部「教學卓越計畫」獎勵補助 龍華科大堅持「二不二要」培養務實人才



(中央社訊息服務20170303 15:54:39)龍華科技大學深耕辦學，績效再獲肯定！今年續獲教育部「教學卓越計畫」5,500萬元獎勵補助，也是該校自2006年起，連續12年獲得教育部競爭型「教學卓越計畫」獎勵，累計獎勵金額逾新台幣6億6千萬元，名列台中以北地區科大第二，私立科大第一。 龍華科大不僅是台中以北地區，第一所獲得教育部核定升格的私立科技大學；更連續5年(2013~2017年)榮獲教育部推動典範科技大學計畫，補助成立產學研發中心，該校亦為台中以北地區唯一入選的私立科大，充分展現其辦學優勢。 龍華科大校長葛自祥表示，該校創校以來秉持「務實、卓越、創新」的教育理念認真辦學，為國家培養優秀的專業人才，多年來積極推動產學鏈結、學用合一的實作教育，強調讓學子從做中學，從實作中培養解決問題能力，建立主動積極的態度與責任感，並且從實作中，培養學生的優質專業能力與職場適應的正確態度。 葛自祥校長指出，在人才的培育上，學校長久以來融合科技與人文教育，培養高人文素質的產業人才，該校除了重視專業技能外，更強調良好態度的養成，而態度包含抗壓性、責任感、團隊合作等指標。所以學校積極落實「C=（K+S）A」，即為競爭力（Competency）等於知識（Knowledge）加上技能（Skill），搭配良好的態度（Attitude），以造就每個學生具備無可替代性的能力，並為企業各界所重用。 龍華科大務實的辦學態度與卓越成效，已獲得各項肯定，如教育部科技大學評鑑，全校所有院系皆獲通過，工程學院5系接受IEET國際資訊及技術教育認證（TAC/CAC)全數通過，2015至2016年《Cheers》雜誌進行全國大學校長互評，該校連續2年入選為TOP 20頂尖大學，為台灣台中以北地區唯一連續2年入榜的私立科技大學。 此外，《Cheers》雜誌日前對台灣2000大企業進行的「企業最愛大學生」調查、以及由1111人力銀行「2017雇主最滿意大學」調查等兩項國內權威性的人力調查報告顯示，龍華科大排名均高居全國私立科技大學第三名，在在證明龍華堅守技職教育多元適性與務實致用的理念，為產業培育優秀人才的成績，業界有目共睹。 葛自祥說，學校近年來持續積極完善教學設施，鼓勵老師採用翻轉教室教學教法，並獎勵參加「磨課師培訓計畫」，發展具特色的磨課師課程，以提升學生自主學習及教師因材施教。學校已連續三年獲得教育部推動磨課師課程計畫補助，另一方面，學校更鼓勵教師參加【國際生涯發展諮詢師】培訓並取得證照，輔導學生提早確認興趣及職涯探索，以關懷學生的生涯發展。 在教學設施方面，學校更持續落實教學環境改善、興建學生宿舍及推動精緻校園綠美化工程，以提升校園友善環境，希望龍華的師生能擁有更好的學習環境與更美麗的校園。 葛自祥強調，龍華科技大學的定位很清楚，堅持「二不二要」，「二不」－不盲目追求國際間大學排名、不以培養諾貝爾獎得主為目標；「二要」－要學生畢業後能廣受企業歡迎，為企業所用、更要畢業學生能獲得企業較高的待遇。為縮短學用落差，龍華科大在2012年10月率先推出「訂單式就業學程」，由企業端提出特定人才需求向學校「下單」，學校則針對企業之需求設計課程，結合校園與產業界共同培育專業人才。目前龍華已與189家企業合作，開設60個訂單式就業學程，實施以來廣獲各界好評，為社會、為國家培育無數兼具專業技術及人文素養的博雅科技人才。



葛自祥校長指出，身為技職型學府，龍華科大以培養務實人才為目標，希望增加學生的職場競爭力，並且以就業為導向，結合實習與就業，使同學都能有適切的發展。學校長期致力於產學合作，未來仍將努力不懈，整合教學資源，深耕教育專業，並持續蘊積豐沛能量，與在地產業密切結合，推動創新創業及專利商品化，創造產業效益，相互提升加值。而在全球化時代，技職教育更須於在地化的基礎上，強化與國際產業接軌，以因應時代趨勢，協助台灣產業加速升級。



訊息來源：龍華科技大學



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