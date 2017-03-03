屏東文化處即日起至3月14日展出第12屆勝安藝術獎



(中央社訊息服務20170303 15:43:11)臺灣唯一長期推動高中職學生水墨藝術創作的公益大獎「勝安藝術獎」，自即日起至3月14日於屏東縣政府文化處一樓101畫廊展出第12屆作品（屏東市大連路69號），歡迎各界蒞臨指導。



「勝安藝術獎」青年水墨創作大賽於2005年創辦，這是一對失去27歲愛子的父母親，紀念曾經任教於高中職的愛子楊勝安，以其熱愛藝術的精神，每年頒發逾20萬元獎學金，繼續於校園培育藝術創作學子。



創辦人有感於水墨藝術傳承之重要性，在勝安藝術獎的第二個十年，繼往開來舉行全球巡迴展，2017年特別將展覽移師國境之南屏東舉行，與在地民眾分享臺灣青年精湛多元的創意與思維，包括生態關懷、環境保護、城市寫景、虛擬夢幻、男女情懷及自我探索的現代水墨創作。



訊息來源：屏東縣政府



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