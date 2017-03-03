連續19年！第一科大送學生赴德進修



(中央社訊息服務20170303 15:42:26)新學期展開！國立高雄第一科技大學（簡稱第一科大）應用德語系20名學生將於明(4)日前往德國波昂大學展開為期5個月的學習之行，學生表示：「希望德語能夠突飛猛進」。



第一科大應用德語系自1999年開始，已連續19年每年遴選近20名學生至德國波昂大學修習一學期的學分，除了基本的德國語言課程，另有文化研習體驗、當地旅遊考察等課程，由於台灣學生在德國波昂大學將可註冊成為正式學生，享有德國學生應有的權利與義務，因此學生無不把握難得一次的申請機會，迄今第一科大已有282位學生完成赴德進修。



第一科大校長陳振遠亦親自與即將赴德的學生一一握手、打氣，並獻上祝福話語，鼓勵學生把握出國念書的機會，拓展國際視野及增廣見聞。應用德語系主任余淑雲則勉勵學生善用德國提供的學習資源，也鼓勵所有學生抱持主動參與的熱忱，她更是時刻叮嚀學生常保感恩的心，珍惜得來不易的出國念書機會。



應用德語系2年級學生朱宜庭難掩開心口吻，儘管她在就讀高中期間，便以交換學生的身分到德國進行為期9個月的研習，大學暑假也曾獨自飛往德國杜塞道夫的語言學校精進德語，因此這一次的出國一點都不緊張，反而以過來人的身分成為同儕間諮詢的對象，她也大方傳授出國念書的經驗。



面對即將展開的進修之行，朱宜庭說，這次到德國進修的學生不只有台灣人，還有新加坡、日本、美國等國家的學生，因此可以認識到來自世界各地的朋友，她希望藉由此行好好的精進及加強德語能力，以便日後通過德語高級檢定考試。



訊息來源：國立高雄第一科技大學



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