畢業季開跑 元培醫事科大等5所大學與竹市府聯合徵才



(中央社訊息服務20170303 15:41:49)元培醫事科技大學等5所大學與竹市府，今天聯合勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與舉辦「勇往職前 創薪未來」校園博覽會系列活動記者會，新竹市長林智堅表示，未來新竹市政府會持續努力，連結中央及各大專院校資源，提供青年學子最佳的就業環境與機會，讓畢業同學留在這個充滿競爭力與希望的城市。



林市長強調，新竹市有5所頂尖大學，非常肯定每年辦理就業博覽會的成效，呼籲畢業青年及待業青年踴躍參與各校就業博覽會，今年是第二度整合各大學就業博覽會資源，進行聯合宣傳，讓更多畢業生了解校園就業博覽會訊息，增加就業機會。



元培醫事科大校長林志城受邀致詞，司儀特別以創校人的座右銘：「時間是我們的生命、健康是我們的資本、風格是我們的財富」介紹學校特色並歡迎校長代表各校致詞，林校長表示106年度學校以「元夢飛翔」為校園徵才活動主軸，主要是希望學生能帶著夢想前進並勇於實踐，到職場上展翅飛翔。3月29日為醫療服務產業、3月30日為健康與管理產業，同學可以跨領域選擇就業機會，有許多系畢業同學都是高薪就業，如護理系、生物科技暨製藥技術系、視光系等畢業，考上護理師都是多所醫療院所爭取人才，月薪都在4萬2千起跳；考上驗光師，月薪甚至達6萬左右，歡迎新竹市民踴躍參加學校校園徵才活動。



學校學務長林佩芬及諮商輔導暨職涯發展中心主任楊幸怜也一同出席記者會。



學校元夢飛翔-2017校園徵才活動相關訊息，可連結： http://career.ypu.edu.tw/files/11-1051-5473.php?Lang=zh-tw， 自首頁連結2017校園徵才活動，若有相關疑問，可洽詢諮商輔導暨職涯發展中心(光恩樓N112)黃老師03-6102244、廖老師03-6102241。



新竹市106年度校園就業博覽會從3月開始起跑，由交通大學、清華大學與元培醫事科技大學打頭陣，將有服務、電子、傳產、資訊、管理及醫療等廠商進駐。4月至5月則由玄奘大學、中華大學接棒，主力在服務、電子、傳產等產業。



訊息來源：元培醫事科技大學



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