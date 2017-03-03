環保愛心織毛毯 慈悲善行繞全球



(中央社訊息服務20170303 15:41:13)自1990 年起證嚴法師呼籲「用鼓掌的雙手做環保」，各地慈濟志工紛紛響應環保的善舉，除了實際參與投入實做並推廣資源回收、垃圾分類，也努力務實在日常生活當中。2003 年證嚴法師鼓勵實業家弟子發揮良知良能，致力於食、衣、住、行、資訊等方面兼顧賑災即時性與環保再生理念的物資研發，因而成立慈濟國際人道援助會。



2006 年「慈濟國際人道援助會」因憂心千年不化的寶特瓶對地球生態的影響，開始以慈濟環保志工所回收的寶特瓶，整合紡織業上中下游廠商，共同發展出專業製程，將寶特瓶化身為大愛紗。同年起，環保毛毯開始使用在慈濟海內外賑災、救災中。2008年，為了積極推廣寶特瓶回收再生與呵護地球的理念，同時也為了護持慈濟四大志業，「慈濟國際人道援助會」的五組召集人，經證嚴法師慈准，同意成立大愛感恩科技股份有限公司、致力於推廣包括慈濟環保毛毯的慈悲科技各項產品，這條賑災毛毯隨著慈濟人的腳步，跨過五大洲的冬令發放及社會救助中，膚慰了超過90萬以上的災民。



大愛感恩科技肩負著環保精質化的使命，在努力研發之下，大愛酯粒、大愛紗、灰色環保毛毯均通過了德國萊因產品碳足跡，水足跡雙驗證，以及環保署產品碳足跡驗證，灰色環保毛毯更榮獲美國C2CPII (Cradle to Cradle Product Innovation Institute) 搖籃到搖籃銀級認證與日本環保標章等國際標章認證。



同時，以創新先進的設計理念和人文關懷，大愛感恩在海內外獎項，諸如經濟部台灣精品獎、中小企業創新研究獎、綠色典範獎、MIT微笑標章等，皆不曾缺席。2016年榮獲之「全球能源獎」的就是最好的說明。從寶特瓶、再到環保毛毯，大愛感恩科技與慈濟基會期望帶給眾人無量的祝福，讓環保善行繞全球。



訊息來源：大愛感恩科技股份有限公司



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