油畫家游文志筆下的療癒之旅中央社 (2017-03-03 15:41)
油畫家游文志筆下的療癒之旅
(中央社訊息服務20170303 15:40:30)每到連續假期，國內外許多旅遊景點總是充滿人潮，透過網路便能即刻分享當下拍攝的美景給朋友。游文志旅行的足跡遍及沖繩、瑞士、京都等地，每到一個地方便會在當地進行寫生，對於旅行，他不追求名勝景點式的旅遊，在乎的是想融入當地的日常生活，體驗不一樣的生活步調，愜意的選擇眼中美麗的風景並停留，將眼中美麗景致畫下來。
作品中時常以逆光的景色來創作，他對這種題材相當著迷，因為逆光讓他特別有感覺，彷彿是在逆境中不斷前進，除此之外，在游文志繪畫作品中，他注重的是畫面的色彩與筆觸，而不是當中細節的部分，在作品《米蘭街景1》中，畫面由暖色調的光線與色塊堆疊，程線的不再只是眼前真實的景色，對游文志來說米蘭是當初他歐洲旅遊時整趟旅程最難忘的景色，古典的建築搭配灑落的光線讓每一處都充滿了視覺感動。
旅行對於游文志來說不單只是旅行，是一種能透過畫筆與人分享療癒的方式。隨處可拍的美麗景致，透過畫者的筆美麗的景色反而透出另一種視覺感受，也帶出觀者對於過往的旅行回憶。
游文志油畫個展將自3月4日至4月30日於金車文藝中心南京館(台北市南京東路二段1號3樓)展出，歡迎民眾一同走入於游文志的繪畫世界。
訊息來源：財團法人金車文教基金會
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