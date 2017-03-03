正修與南區三縣市榮服處結盟 建構青壯榮民就學就業平台



(中央社訊息服務20170303 14:50:45)為推動募兵、落實志願役退除役官兵就學就業，正修科技大學今天首創與高雄、台南及屏東三縣市榮民服務處結盟簽署「協助促進國軍退除役官兵就學、就業合作意向書」，提供產學專班就學就業平台，輔導前往鼎泰豐、福華飯店、全家知名企業工作。 「協助促進國軍退除役官兵就學、就業合作意向書」簽署今天在正修科大舉行，由校長龔瑞璋與高雄榮民服務處長史浩誠、台南榮民服務處長何興隆及屏東榮民服務處長黃昆宗聯袂簽署，開啟第二類退除役官兵邁向就學就業新里程碑。 榮民就業服務處指出，「退除役官兵」分為兩類，第一類為「服役10年以上」、「因戰、公致身心障礙」及「參與國家重要戰役」，就是一般所謂的「榮民」；第二類退除役官兵則是志願服役4年以上未滿10年，提供6至16年不等輔導期限，為配合募兵制，除現有「榮民」外，再擴大將志願服役4年以上未滿10年的退除役官兵納入。 校長龔瑞璋簽約後表示，由志願役轉服4年役的青年人大多只有高中職畢業，退伍後的就學就業意願很高，產學績效第一名並榮獲教育部典範科大的正修科大，一定可以提供第二類退除役官兵絕佳的就學與就業環境，包括二專、二技、四技、進修部、假日班等都可以選擇，讓青年朋友就學就業無後顧之憂。 正修科大在促進國軍退除役官兵就學、就業合作意向書中，特提供「學用合一」方案，分別為「電子工程系」記憶體封測及模組專班方案（華東科技公司）、微科技高級技術員（華泰電子公司）；「餐飲管理系」餐飲管理專班（鼎泰豐、京星餐廳等）；「企業管理系」行銷流通門市服務專班（全家、統一、南仁湖公司等）；「國際企業系」工商管理(三商行、麥當勞、丹堤、福華大飯店等)。 高雄榮民服務處長史浩誠並指出，正值青壯年的第二類退除役官兵，退伍後首先就要面臨就學與就業問題，能與產學績優又榮獲典範科大的正修科技大學結盟，對第二類退除役官兵將有莫大的幫助。 本次區域整合由高雄、台南及屏東三縣市榮民服務處與正修結盟，首度合作「第二類退除役官兵媒合活動」，3月28日並將於正修科大結合校園徵才，服志願役4至9年還未申辦權益卡的退除役官兵可到場辦理，參加職缺達2700個的「就業博覽會」，尋找工作新契機。



訊息來源：正修科技大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/209522.aspx