NBA／KD傷勢不樂觀 甚至可能全季報銷？NOWnews今日新聞 (2017-03-01 20:19)
目前聯盟排名第一的勇士傳出利空消息，陣中明星球員Kevin Durant膝蓋傷勢不甚樂觀，最壞狀況甚至可能全季報銷。
Durant是在1日出戰巫師時所受傷，比賽開局不到2分鐘，勇士中鋒Zaza Pachulia和巫師中鋒Marcin Gortat卡位而摔倒在地，沒想到因此撞傷站在他身後的Durant，當下立刻退場、並未再重返比賽。
勇士球團初步判斷Durant的傷勢為左膝過度伸展，詳細狀況則必須等核磁共振檢查過後才能明瞭。不過根據美國籃球記者Adrian Wojnarowski的消息，Durant的情況並不樂觀。
Wojnarowski表示，經勇士醫療團隊的評估過後Durant必須至少休養6周，勇士球團甚至可能得做好本季接下來所有比賽都缺少KD的最壞打算。Durant本季至今每場比賽可攻下25.3分8.2籃板4.8助攻，投籃命中率是生涯最佳的53.7％，還是勇士陣中得分王、籃板王兼阻攻王，少了他對勇士攻守戰力都將是一大折損。
為了補足陣中前鋒位置，勇士在1日傳出將簽下36歲老將Matt Barnes應急，Barnes在日前因為DeMarcus Cousins的交易案而被國王釋出，本季成績為7.6分5.5籃板2.8助攻。
勇士在日前出清二年級生後衛Briante Weber，消息指出是為了簽下日前遭湖人釋出的控球後衛Jose Calderon做準備，但沒想到Durant意外受傷，讓勇士決定優先增添前鋒人手，若Barnes成功加盟將會是繼2008年後再次回鍋勇士。
▲Kevin Durant遭隊友Zaza Pachulia意外撞傷。（影片取自YouTube連結）
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