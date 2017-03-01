【大成報記者吉雄世╱高雄報導】近年來，KIA全力支持澳洲網球公開(Australia Open)、世界盃足球賽(FIFA)等國際級運動比賽，對運動賽事的支持不遺餘力，更於全球積極投入推廣運動風尚。今年，韓國職棒球隊起亞虎(KIA Tigers)再度來台春訓與台灣職棒交流切磋，於此同時，森那美起亞特邀請起亞虎(KIA Tigers)於高雄澄清湖棒球場親身指導台灣小球員，這些少棒幼苗皆來自參與由中華民國徐生明棒球發展協會舉辦徐生明盃國際少棒錦標賽的台灣球隊，深耕在地，培植運動種子，以實際行動支持台灣國球「棒球」。身為美國職籃NBA台灣的官方合作夥伴，森那美起亞對運動的熱情不僅止於此，更挹注心力支持少棒運動，向下扎根，培植棒球運動幼苗，期待能伴隨國內少棒小將茁壯而努力。2016年，起亞虎(KIA Tigers)來台辦理春訓，森那美起亞即特別安排少棒小球員到現場觀摩。今年，起亞虎(KIA Tigers)再度來台春訓，並於2月28日參與高雄市政府邀約之「2017港都盃跨聯盟交流賽」；在高雄市政府體育處協助下，森那美起亞今天上午11時起邀請參加徐生明國際少棒錦標賽的少棒球員到場觀賽，透過觀摩不同性格的球風，開拓小球員更多元的國際視野，同時培養其未來迎向世界級體育競賽的潛力。高雄市龍華國小及美濃國小少棒隊皆為徐生明盃國際少棒錦標賽參賽隊伍，本次這兩支少棒隊成員除受邀觀賞港都盃跨聯盟交流賽，更將接受由起亞虎(KIA Tigers)在高雄市立澄清棒球場的「棒球種子教室」訓練，讓眾多懷抱職業棒球夢想，孜孜矻矻努力不懈的台灣少棒小將，有機會體驗來自職業聯盟的球員貼身指導，面對面的教學，認識不同於以往的球路思維，演練職業級的打擊及守備技巧。起亞虎(KIA Tigers)此趟亦為參與「棒球種子教室」的少棒球員帶來禮物，現場捐贈棒球手套、球棒等棒球用具，以小球員們訓練成長過程不可或缺的實質物資鼓勵這群未來的棒球菁英，期許台灣少棒種子得持續精進球技，邁向成為專業球員之路。為促進台灣棒球運動蓬勃發展，也為培育台灣棒球幼苗茁壯，森那美起亞從本次棒球種子教室所在區域出發，自三月一日起至當月三十一日止，只要消費者於KIA大高雄暨屏東地區展示中心(澄清、民族及屏東)購車，每一輛新車，森那美起亞即捐助5,000元基金予中華民國徐生明棒球發展協會。森那美起亞以長期關懷的決心，和實際支持棒球教育發展的行動，誠摯邀請您共同關注台灣少棒。獨特、活力、信賴，是KIA的核心品牌特質，有別於一般品牌，森那美起亞在台不單單與KIA全球同步關注多種運動賽事，不僅僅支持職業運動員，更希望透過本次與中華民國徐生明棒球發展協會的合作，拋磚引玉，邀請更多KIA車主加入培育在地棒球種子的行列，支持台灣國內運動發展，為體育注入更新、更年輕的活力展現。深耕台灣、回饋當地是森那美起亞對台灣的承諾，於此，森那美起亞誠摯邀請您，一齊為台灣年輕運動員提供更優質、健康的運動環境而努力！「2017港都盃跨聯盟交流賽」即日至3月1日、3月3日至5日（3月2日休兵），分別在澄清湖棒球場每日兩場：下午1時及6時舉辦；立德棒球場每日1場：下午1時進行，免費進場觀賞。澄清湖棒球場： 28日統一獅對起亞虎、中信兄弟對斗山熊。3月1日起亞虎對中華隊、樂天巨人對中信兄弟。3月3日中信兄弟對斗山熊、統一獅對樂天巨人。4日樂天巨人對中信兄弟、起亞虎對統一獅。5日中信兄弟對起亞虎、富邦悍將對樂天巨人。立德棒球場： 28日中華隊對樂天巨人。3月3日中華隊對起亞虎、4日斗山熊對富邦悍將、5日統一獅對斗山熊。