【大成報記者吉雄世╱高雄報導】國立中山大學3月1日邀請行政院最年輕的政務委員唐鳳蒞校演講，35歲的唐鳳與逾400名學子分享「虛擬世界裡的人際關係」，擅長數位經濟的唐鳳顛覆傳統，沒有進行任何個人簡報，從頭至尾皆透過sli.do軟體直接接受學子提問，一個半小時內湧進超過300題問題，與學子互動熱絡。面對第一次有重量級講者以軟體讓觀眾發問，中山學生覺得新鮮有趣，提問範疇也相當多元、五花八門，包括教育、科技、網路、學校制度及性別議題都入列。針對學生提問：身為一個跨性別者，如何面對周遭可能遇到不友善的人事物？唐鳳表示，每個人都有自己強勢跟弱勢的部分，如果人人都用自己強勢的部分去壓迫別人，社會就會流於競爭與壓迫，假使善用自己弱勢的經驗與人交流，就能跟人產生一種「連帶」，「這也算是一種修行吧！」唐鳳笑說。「就像有人在網路上批評我外表跟性別，這種不舒服的感覺其實就像被按摩時的痠痛反應。」唐鳳解釋，很多人面對這種酸痛感時，經常選擇用吐槽或貼圖的方式嗆回去，但其實這樣並沒有好處，「這麼做就是我感到不舒服，我也要讓對方感覺不舒服，但你這樣做是有外部（外溢）性的，會讓看到的人也不舒服」唐鳳強調，面對網路對話中的一堆酸語，大家可以選擇「擁抱小白」，也就是截取對方具建設性的一句話來肯定對方，多持傾聽對方的態度，她說「萬事萬物都有缺口，缺口就是光的入口。」唐鳳說，其實很多人在真實世界中無法順利與人社交，覺得很空虛，所以就在網路上惹怒別人，吸引他人注意，「網路上的小白」就是這樣形成的。所以，如果只回答有建設性的問題，就能讓對方知道，只有提出理性的問題才能得到回應；「一個先進的社會建立在打破同溫層，人民彼此分享有建設性的事物。」學生還問「會不會覺得政府單位裡都是一堆老人，在溝通上很有障礙」。唐鳳表示，自己入閣後從未遭遇這種困境，如果新科技的輸入方式不好用，那是資訊工程的問題，如果能把輸入工具變得更具親近性，長者的使用能力與年輕人相較一點都不遜色；很多時候，長者反而比年輕人更清楚如何應用這些新科技。唐鳳也提醒在座學子，在虛擬世界中，如果你不社交，就會只有你自己，會造成「解離」的現象，過著二次元的人生，「就是會出不來」；虛擬實境的貢獻是讓每個人都能在最短的時間內與人共享，並不是讓人活在自己的世界中。所以，如果你一開始就打定主意在這個虛擬的世界中獨自生活，那你的人際關係真的會比較疏離。圖說1：左為行政院政務委員唐鳳、右為國立中山大學校長鄭英耀圖說2：行政院政務委員唐鳳