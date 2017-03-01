何卓飛榮退 王水文暫代體育署長中央社 (2017-03-01 20:30)
教育部體育署1日為署長何卓飛舉辦榮退感恩茶會，教育部長潘文忠表示，持續評估、徵詢繼任人選，會盡快宣布，目前由副署長王水文（圖）暫代。（檔案照片）中央社 106年3月1日
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