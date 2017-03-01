體育署長何卓飛榮退 獲頒一等服務獎章中央社 (2017-03-01 20:30)
教育部體育署1日為署長何卓飛（右）舉辦榮退感恩茶會，教育部長潘文忠（左）會中頒發教育專業獎章、一等服務獎章，感謝何卓飛任內服務貢獻。中央社記者林宏翰攝 106年3月1日
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