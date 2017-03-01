體育署歡送何卓飛中央社 (2017-03-01 20:30)
教育部體育署長何卓飛（中）1日退休，體育署舉辦感恩茶會，會後署內同仁列隊歡送，何卓飛與同仁一一擊掌告別，上車離開。中央社記者林宏翰攝 106年3月1日
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
40mm nikon．影像 鏡頭．Reporter 鏡頭．Nikon d750．Nikon sb-600．nikon macro．nikon 遙控器．NIKON P600．GALAXY 鏡頭貼．iphone 6 鏡頭．PREMIER 鏡頭貼．廣角 鏡頭夾．d810 nikon．NIKON S32．Nikon 67mm cpl．NIKON AN-6Y．Nikon 原廠包．鏡頭 扳手．ltp 雙鏡頭．鏡頭軟墊．倒車攝影鏡頭．Nikon 18-70mm DX．電影鏡頭．nikon df 50mm．LENSBABY 鏡頭．NIKON 17mm．elite 鏡頭．RAYNOX 鏡頭蓋．nikon 類單眼相機．NIKON EN-EL12 電池
- 【BENRO百諾】Sportie-Backpack-S 運動雙肩攝影背包(勝興公
- 【SAMLIX山力士】JIS90%女歐風時尚防潑水羽絨外套#37912(黑
- 彩糖鑽工坊 GIA鑽石 50分 G/VS2鑽石墜子
- 【CASIO 卡西歐】X’mas 天使與魔鬼耶誕限定款情侶對錶/LOV-
- City Diamond『冰晶杏花』20分鑽石戒指
- 【CHANEL】經典菱格紋佳績布金鏈斜背包(玫紅色)
- 【DN】個性潮流 真皮素面擦色拉鍊皮帶造型靴(咖)
- 彩糖鑽工坊 熱戀系列 鑽石男戒
- 【M2nd】歐美名媛經典柏金鱷魚腹皮包(珍稀皮革系列 華麗紅)
- Lenovo Thinkpad E470 14吋FHD/i5-7200U雙核/2G獨顯/8G/1TB
林書豪保持高效獻17+5 籃網客勝國王止16連敗【北京新浪網】
歐陽宵超級大樂透第17024期預測：前區絕殺03 29【北京新浪網】
體育署歡送何卓飛【中央社】
球道打痕為何不免罰拋球？ 主管機構：這會犯大忌【北京新浪網】
德國賽林丹諶龍橫掃對手晉級第三輪 國羽次日全勝【北京新浪網】