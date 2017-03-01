中日職對抗賽／偏低照樣敲安！ 菅野點頭讚許大王NOWnews今日新聞 (2017-03-01 19:35)
中日職對抗賽第2戰，昨天打擊率百分百的「大王」王柏融，今天遭到對方嚴加看管，首次打擊被壓迫到，形成飛球被接殺。不過他調整得很快，在第2打席面對日職王牌菅野智之1顆偏低的球，敲出本場比賽個人的第1安。
王柏融本戰首打席被對方的球路擠壓到，形成右外野方向的小飛球遭到接殺，未能繼續保持100％的打擊率。
不過他在第2次上來時，面對同樣的投手，明顯就有所準備，在纏鬥了幾顆球後，相中一顆偏低的球敲出右外野方向的安打，連對手菅野都忍不住點頭表示讚許。
不過王柏融雖然在4局下一開始就上壘，但是後面的打者僅詹子賢能敲出安打，最終沒能將他送回來得分，無緣追平比數，目前日職聯隊仍以1：0領先。
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