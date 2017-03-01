（中央社記者李晉緯台北1日電）菲律賓撞球選手森特諾去年拿下安麗益之源盃冠軍，今年她再度前來爭冠，要挑戰賽史紀錄，盼成為史上第2位在安麗盃衛冕的選手。



2017安麗益之源盃世界女子花式撞球錦標賽，2日起將在台北體育館進行，這次賽事是安麗益之源盃20週年，大會特別安排「時光特展」，讓球迷回顧這項「最美麗的戰爭」20年來的不同。



去年以秋風掃落葉之姿成為安麗盃史上最年輕冠軍得主的菲律賓選手森特諾（Chezka Centeno），今年前來尋求衛冕，盼成繼英國選手艾莉森˙費雪（Allison Fisher）後，第2位在安麗盃成功衛冕的選手。



森特諾表示，上次拿下冠軍她心裡十分開心，尤其全世界的好手都聚集在安麗盃，能跟她們競爭並拿下冠軍，她為自己感到很驕傲。



因為感冒而身體微恙的森特諾說，今年來台灣之前她有好好的練習，但不會分心去想衛冕的事，比賽中她會專注在球賽上，只期盼能拿出像去年一樣的表現把比賽打好，也盼能再度奪冠，只不過「球是圓的，結果會如何還很難說」。



安麗益之源盃舉辦至今邁入第20屆，過去僅「毀滅女公爵」艾莉森˙費雪在第1屆與第2屆、第4屆與第5屆，兩度成功衛冕。1060301