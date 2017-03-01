中日職對抗賽今天晚間展開第2戰，誓言討回顏面的日職聯隊，在前3局靠著王牌菅野智之的好投，以及開路先鋒山田哲人的首打席全壘打，目前以1：0暫時領先。

中職聯隊今天受制巨人王牌菅野智之的封鎖，前3局除了陳傑憲有敲出安打外，其他人在打擊上都沒有建樹，和昨天棒棒開花的情形相去甚遠。

反觀攻擊欲望強烈的日職聯隊，則是首局就靠著第一棒山田哲人的首打席陽春彈先馳得點，取得1：0領先。不過中職先發投手鄭凱文在此之後迅速回穩，接手的艾迪頓也稱職扮演中繼的角色，沒有讓對方越雷池一步，將分數維持在1分差。

菅野智之在前3局飆出2K，唯一無法解決的打者是今天擔任中職開路先鋒的小將陳傑憲，他兩次上來打擊都敲出安打，是今天菅野面對最頭痛的敵人。