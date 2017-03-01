NBA／「西河」神猛 本季第30度大三元到手NOWnews今日新聞 (2017-03-01 19:24)
雷霆少主「西河」Russell Westbrook真的神猛無比，1日出戰爵士攻下43分11籃板10助攻，幾乎以一己之力率隊以109比106贏球。
這是Westbrook本季個人第30次大三元，只要再胡一把便可追平「張大帥」Wilt Chamberlain在1973-74球季創下的單季31次，並列NBA史上第2，並有機會挑戰Oscar Robertson在1961-62球季所創下的單季41次大三元紀錄。
不僅數據驚人，Westbrook在比賽倒數2分鐘連拿12分、完全接管比賽，挺身而出為球隊拿下勝利。
在Westbrook衝鋒陷陣之下，雷霆此役外線火力驚人，全場三分球22投15中，讓爵士是防不勝防，Doug McDermott替補上陣拿下雷霆次高的16分，Enes Kanter也有15分9籃板的準雙十表現。
「讓射手一直出手就對了！」Westbrook賽後表示：「我們都會把球傳到射手手中，球隊在這個部分表現得相當棒，不停地去找尋正確的出手人選。」
另外Westbrook也稱讚了爵士的表現，認為他們是相當難纏的對手：「他們（爵士）是很棒的球隊，打了場漂亮的仗，我們保持冷靜很好地執行團隊策略才得以擊敗他們。」
爵士以Gordon Hayward拿下19分最高，包括他在內全隊共有6人得分上雙，但可惜終究敵不過Westbrook個人鬼神般的表現。
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