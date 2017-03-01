MWC 2017遠傳結合AR體驗 展出台南智慧城市應用成果大受好評



(中央社訊息服務20170301 18:21:44)2017世界移動通信大會(Mobile World Congress；MWC)為期4天的展期將於明日(3/2)落幕，大會以「行動：下一個元素(Moblie: The Next Element)」為主題，吸引來自行動產業及相關產業領域逾11萬名專業人士參與。



遠傳電信董事長徐旭東對於科技產品向來很有興趣，也愛親身體驗，除了親自體驗愛立信展館的現網5G遠端駕駛，操作位於巴賽隆納會場外五十公里的一輛車，透過觸覺回饋技術和5G的超低時延特性，駕駛中即時可以感受到路況包括路面起伏，進行加速與煞車；也參觀愛立信研究中的神經應用科學分析（neurometric analysis），透過眼球追蹤與腦神經感應，可以了解到消費者的流覧行為，包括影片卡頓、不悅的內容，而量測到受試者的生理反應如受壓力程度、幾秒的等待時間上限、心跳上升程度。可作為業者在優化應用程式體驗時的參考。



在這幾天的行程中，遠傳電信董事長徐旭東率經營團隊與DoCoMo、Ericsson、SoftBank、華為、Vodafone和MasterCard等國際大廠會面交流、分享經驗，並親自體驗各種最新物聯網科技和5G技術應用，期望透過了解全球通訊發展的最新演進和應用形態，能為遠傳注入更多創新思維，提供消費者最多元及高品質的產品和服務，成為消費者心目中可親近的品牌、客戶數位生活的好夥伴。



遠傳結合AR體驗，展出台南智慧城市應用成果大受好評



今年MWC AR(擴增實境)/VR(虛擬實境)是亮點，遠傳電信此次受邀於4號展覽廳「GSMA創新城市(Innovation City)」中展出台南智慧城市應用成果，以創新的AR體驗方式，呈現包含智慧水利防災、智慧交通、智慧行動教育、智慧健康社區、智慧觀光旅居及智慧城市治理在內的台南4G智慧城市六大應用，除遠傳電信董事長徐旭東、總經理李彬親自前來攤位體驗之外，也吸引了包含台灣NCC主委詹婷怡、主辦單位GSMA、Wireless Broadband Alliance 無線寬頻聯盟、日本SoftBank、尼泊爾Nepal Telecom、蒙古國Skytel多家電信營運商、以及美國Ruckus、英國Gartner、台灣中央銀行、台灣中興保全等代表團前來互相交流觀摩，獲得到訪來賓的一致好評與肯定。



遠傳未來將持續致力於台南4G智慧城市的建設，並奠定與5G接軌的基礎，串連行動科技、物聯網與大數據，結合古都豐富的在地人文，打造市民有感的智慧台南，並進而運用相關經驗，推動更多城市轉型智慧化。



訊息來源：遠傳電信



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