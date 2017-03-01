樹人醫專視光學科106年授章典禮場面隆重與溫馨



(中央社訊息服務20170301 18:03:14)樹人醫護管理專科學校於2月20日舉行視光科授章典禮。當天特別邀請多位資深業界先進以及公會理事長們蒞臨觀禮，由於驗光人員法案已通過，來賓們也特別勉勵實習生努力充實專業技能，做好明年考照之準備。



視光學科柯翠玲主任致詞時表示，此次共有117位四年級同學參與授章典禮，他們在校的三年半中接受了視光專業課程的訓練，現在即將分發至各眼科院所與眼鏡公司進行為期一年的校外實習。樹人視光學科致力於專業視光人員之培訓，除了有優秀的師資，近年來更與多家業界大廠簽訂合作計畫，不只提升教學儀器設備，更落實產學交流之概念。今天能參加授章儀式的同學，都是在專業核心課程上達到本科所設立之標準，因此這個典禮對於四年級的學生具有極大的意義，因為它代表的是傳承和邁入視光專業領域的一個里程碑。



樹人醫專陳明堂校長也於致詞時表達了對四年級實習生的肯定與鼓勵，並勉勵同學們將視光專業知識應用到實務操作上，踏實面對校外實習的歷練與挑戰。未來視光科同學們即將面對國家考試，學校除了會提供豐沛資源輔導考照之外，也會陸續辦理與考試相關規定的說明會與演講，歡迎同學們與業界從業人員參加。



此次授章典禮邀請了高雄市鐘錶眼鏡業同業公會蔣平春副理事長、樹人醫護管理專科學校視光學科科友會鄭勝次會長、德恩堂眼鏡徐銘煌總經理、孫培根協理、小林眼鏡人資部丁香梅課長、伍尚祺主委、寶島眼鏡高雄市何佳信區長、大學光學甘浚佑督導主任、仁愛眼鏡王智平區長、王本立區長、龍龍眼鏡公司苗新鳳經理、顯昌眼鏡公司林顯昌經理等，應邀擔任本年度授章儀式長官。整個活動皆由視光科學會三年級同學精心策劃，過程溫馨且富有傳承意義。儀式最後在與會來賓與實習生們大合照後圓滿結束，每位榮獲授章的學生都表示將會謹記師長的諄諄教誨與期許，努力實踐今天所宣示的誓詞，邁向視光學習之路的新歷程。



訊息來源：樹人醫護管理專科學校



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