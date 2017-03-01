臺藝大陳志誠校長率團拜會臺北大學洽談在地連結與區域聯盟合作



(中央社訊息服務20170301 17:55:24)國立臺灣藝術大學(以下簡稱臺藝大)陳志誠校長於2月23日率薛文珍副校長、蔡明吟主任秘書、林伯賢研發長、文創處企管組范成浩組長、課務組陳怡如組長、美術系吳宜樺老師等多位代表共同拜會國立臺北大學林道通校長暨行政團隊展開深度對談，雙方針對在地連結、區域合作、文化創意產業、創新跨域結合等相關議題充分進行深入分析、經驗分享及意見交流。



陳校長首先表示，非常榮幸獲得臺北大學林校長及主管代表們熱烈的歡迎及接待，臺北大學對於「海山郡」地區之文獻研究及後續發展成果有目共睹。陳校長接續提出「文化庭園都會再生」之概念，並以文化治理案例加以說明。此外，陳校長認為若臺藝大與臺北大學能凝聚兩校優勢及能量，因應新時代及未來教育部之政策趨勢，協力爭取相關資原以挹注教學與學用發展共創雙贏。林校長亦表示臺北大學也正著手發展三大方向:1.在地連結、2.社會關懷、3.文官發展，希望能從以海山郡之歷史與文化來發展在地連結，及開啟跨校與跨領域之合作。同時陳校長也允諾若未來臺北大學有社區經營與關懷之相關合作提議，臺藝大將盡力協力合作，希望能共造海山文化聚落再造。此次拜會雙方就各議題深入探討達成相當高的共識，為未來合作開啟新契機。



訊息來源：國立臺灣藝術大學



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