義大利威尼斯建築大學Antonello Marega教授到亞大演講 Antonello Marega教授:產品金三角是設計、公司、市場



(中央社訊息服務20170301 17:28:51)義大利威尼斯建築大學(University of Venice, IUAV)Antonello Marega教授受邀到亞洲大學演講,主講:產品金三角(The golden triangle)分別為設計、公司、市場,Antonello Marega教授強調,公司需要有公司定位,如想到紅色跑車時,會聯想到法拉利,這就是法拉利公司的定位;公司定位為企業產品塑造給人既定印象,並將意象傳遞給顧客,使該產品在市場上確定位置。



Antonello Marega教授接受亞大創意設計學院院長陸定邦邀請,2月22日到亞洲大學演講。陸定邦教授介紹說,義大利威尼斯建築大學坐落於位於義大利著名的水上之都威尼斯城,是一所成立於1923年的高等學府。Antonello Marega教授專長為運動健身器材鞋具設計、市場、品牌,擁有40餘項國際專利;他在 威尼斯建築大學主授 設計與商業管理(Design and Business Administration)。



Antonello Marega教授強調,產品金三角,其中一環是公司,公司行銷有三種B2B(Business-to-Business)、B2D2C(Business-to-Distributor-to-Customer)、B2C(Business to Consumer),B2B為公司對公司交易的商業模式,指的是企業間透過電子商務的方式進行交易,B2D2C顧客通過代理商完成購買,相對於B2C的銷售方式是顧客直接透過公司購買。



Antonello Marega教授指出,設計師必須要了解市場區隔,每個產品都有族群需求。設計師要幫助產品或公司定位需求。假如有S1、S2、S3族群,不同產品為P1、P2、P3,當產品P2族群只有S1時,這是最簡單的市場區隔,通常這代表產品有地域性或特殊性,多數為精品路線。當產品P1、P2、P3都滿足族群S1、S2、S3,這是最複雜最麻煩的情況。企業一開始通常為產品P1、P2、P3各滿足單一族群,一開始只有一個固定市場,過了一段時間產品市場漸漸過大,產品就需要改良。



Antonello Marega教授總結說,公司必須要先確定公司要走的方向,在行銷的方面我們可以知道現在以及未來的消費者是誰,所以設計師要有一個適切的行銷策略,可以幫助公司做市場定位,所以設計師需要設計出客人喜歡的產品而不是設計師喜歡的產品,設計師將創意發揮於商品創造出叫好又叫座的產品,所以設計師可以增加產品以及公司的附加價值。



商設系龍希文老師表示,對於目前的國際化世界,我們更應確定設計要走的方向,亞洲大學的設計教學環境,應該要常常有不同文化衝擊,才能培養出國際的設計人才。設計學院陸定邦院長指出,義大利是世界上有名的設計國家,其設計之初就對未來的國際市場定位進行規劃,而且準確提出消費者心中的需求,是值得我們學習。



「設計管理原來那麼重要!」商設系大四劉耘欣同學表示,聽完具有豐富產業經驗的Antonello Marega教授演講,能夠對應系上老師的所教的設計管理。也想未來能夠有機會從事國際的設計工作。



訊息來源:亞洲大學



