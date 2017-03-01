高應大藝文中心推動東方美學設計推出「人看花、花看人 李佛君設計展」



(中央社訊息服務20170301 17:12:34)高雄應用科技大學通識教育中心於今(1)日(週三)下午假建工校區藝文中心舉行「人看花，花看人－李佛君設計展」開幕茶會。本檔展覽由中國知名設計師李佛君以及高應大藝文中心陳育民主任聯合策展，本次展覽凝聚李佛君從業設計工作15年的所見所感，所思所爲，本次展出作品包含字體、海報、品牌及標誌等平面設計作品，以及相關文創實體包裝，期望透過各式風格呈現水墨的面貌，讓觀眾一覽東方美學的魅力外，李佛君本人亦於高應大藝文中心揮毫「人看花，花看人」主題，為展覽揭開序幕。



李佛君(Li Fojun Vincent)為中國彥辰設計（深圳）有限公司創辦人、藝術設計總監。多年來致力於品牌推廣及企業形象設計，創意深入文化藝術、快消品(英語：Fast Moving Consumer Goods）、金融、房地産等衆多行業，爲華潤、怡寶、百事可樂、北大方正、深圳藝校等近百家著名企業機構及品牌提供常年策劃及設計服務。李佛君曾獲台灣金點設計獎7項、入圍2016年度最佳設計大獎、HKDA-GDA環球設計大獎5項、東京TDC年獎等榮耀，並兩度獲得中國文化部-中國設計大展入選及提名獎外，也是全球最大中文字體系统—北京北大方正簽約字體設計師，字體作品有「方正彦辰清酒體」及「方正佛君包裝體」。其作品收藏於美國維吉尼亞州堣h滿第5美術館、韓國設計中心、深圳關山月美術館、常州圖書館等各大藝術機構。



李佛君認為，無論是筆墨浸染的書法展現、或是新穎獨特的品牌創新，皆需將主觀情感移入客體，於主、客體雙向交流的過程中，完成一次思考和升華。而設計師所擁有的這種心理能力來自心靈深處，禪宗把這種心象稱爲「物我同化」，一如金聖歎所說：「人看花、花看人。人看花，人到花堨h；花看人，花到人堥荂C」。心靈與自然交合的直覺體驗中，悟本窮源進而得到ㄜ}，人看設計，設計亦看人，兩相關照，心生靈犀。



高應大藝文中心主任陳育民補充，以字體設計為例，傳統書法的運筆和布局，出發點基於藝術欣賞、個人風格，電腦字型檔考慮的則是商業設計的實際用途和場景需要，例如閱讀體驗、識別效果等。書法講究行雲流水、筆墨質感，在設計字型檔作品中，除了考慮以上因素外，還需要關注字的比例和距離，因此每一個字體設計，都是李佛君的匠心研究。



「人看花，花看人－李佛君設計展」將從2017年3月1日至3月24日展出，為高應大新年開春的精彩展覽，歡迎對於東方美學設計創意有興趣的社區民眾們結伴蒞校觀展。



訊息來源：國立高雄應用科技大學



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