亞洲大學舉辦「學生I Do學習輔導研習會」 邀請工業技術研究院專案經理盧雯菁等授課 推動UCAN平台在教務與學務的應用



(中央社訊息服務20170301 17:11:49)亞洲大學學習暨生涯發展中心2月24日舉辦「學生I Do學習輔導研習會」，邀請工業技術研究院專案經理盧雯菁、副管理師許君禪介紹如何將UCAN大專校院就業職能平台，運用在亞大教務、學務、校務研究等方面。亞洲大學校長蔡進發表示，亞大辦學以學生為中心，學生做好職涯發展和定錨後，動機興趣明確後，自主學習動力就強。



工研院副管理師許君禪說，「職能」是指技巧、知識等看得見的部分，可不斷地自我充實及改變，並可藉由訓練與發展達到要求；且職能是勞動市場與教育訓練體系間的介面，縮短學用落差向來是各大專校院致力的目標。而UCAN大專校院就業職能平台主要包含兩大構面：(1)職能職業資源：系所職涯進路、教學規劃、課程盤點、學生輔導；(2)學生診斷/報表：學生興趣能力探索、學生專業學習輔導、教學回饋、校務資料分析。



許君禪副管理師強調，職涯輔導應包括五項發展主題：(1)職涯規劃概念；(2)探索自我；(3)探索工作世界；(4)綜合評估做決定；(5)就業準備等；她建議，職涯輔導不應只被窄化成「大一性向探索＋大四求職輔導」兩階段而已，應該要包括認識職業世界、生涯管理、學涯發展、學職轉換等，並貫穿大一到大四的學習過程。



至於「發展課程地圖」方面，工研院專案經理盧雯菁指導大家如何將系所/學程對應到UCAN大專校院就業職能平台的就業途徑，然後，進行UCAN具體職能的核心能力之對應並檢視，並據此修訂及發展課程地圖、設計實務課程；她也提醒大家，高轉銜性的科系與職業種類可能會存在一對一的對應關係，低轉銜性的科系與職業種類可能存在一對多或不容易對應的關係，此時，盧雯菁專案經理建議可以改用就業方向的方式來對應。



談到「校務研究」，盧雯菁專案經理指出，UCAN大專校院就業職能平台主要包含以下三構面及功能：(1)全國性資料整體分析(基礎分析)：提供各校全國資料之差異及趨勢分析(性別/學制/科系/年級/體制…等)作為參照及比較基準，協助校務決策進行，回饋教學或輔導需求；(2)全國性資料整體分析(進階分析)：專業職能差異性分析，瞭解適合學校屬性之專業職能培育重點；(3)學校深度應用研究：透過學校個案研究，歸納研究示範模式提供後續擴散應用。



亞大校長蔡進發介紹說，教育部投入許多資源委託工研院開發UCAN大專校院就業職能平台供大專院校使用，透過此平台可以讓所有教職員學習將職涯輔導、課程教學(證照)和校務研究環環相扣，提高效率與效能。也希望透過的研習，各位老師同仁能協助學生瞭解UCAN職涯探索等診斷結果的資訊，且能依據學生需求，在學系內部輔導其課程的進修，增進專業職能。



「瞭解我們學生的現況，是輔導的起點！」學涯中心主任蕭芳華說，配備基本的UCAN資訊，可以增進我們輔導的能力，有效的整合資訊系統，可以讓我們工作事半功倍。



訊息來源：亞洲大學



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