南大全民國防教育─「敦睦遠航」巡禮活動中央社 (2017-03-01 17:02)
南大全民國防教育─「敦睦遠航」巡禮活動
(中央社訊息服務20170301 17:02:10)國立臺南大學落實在地化，結合臺南的海洋文化規劃國防教育訓練課程，於今日(3月1日)前往臺南市安平商港舉辦「海軍106年敦睦遠航訓練支隊國內環島航訓艦艇」參訪活動。登上真實軍艦的難得經驗，讓參與同學充分體驗艦上官兵生活，了解我國的國防實力，進而將全民國防教育的理念向下扎根。
敦睦遠航訓練的目的是針對海軍人員及船艦設備進行長距離的海上航行訓練，前往友邦國家進行訪問、與當地民眾交流及宣揚臺灣文化，讓國外民眾能更進一步認識臺灣。今年敦睦遠航訓練支隊由油彈補給艦「磐石艦」、拉法葉級「西寧艦」，以及成功級「張騫艦」等三艘軍艦編成。藉由此次開放參觀，希望吸引更多民眾前來及號召有志青年加入海軍的行列。
南大參訪活動在教官帶領下，40餘位學生好奇的探究艦上武器裝備，一窺平時見不到的各式艦砲武器及了解海軍生活。參加本次活動的王郁欣同學表示，實際登上軍艦，感覺非常有趣，穿梭在船上像在探險一樣，感覺非常驚奇、新鮮，參訪過程認識許多武器裝備，也體會到國軍的辛勞與國防的重要性。
南大軍訓室廖益誠主任表示，此次活動讓學生近距離一睹軍艦雄威，增進國防意識，落實全民國防教育之推展。未來希望透過多元化、多層次的全民國防教育訓練課程，充實學生軍事知能，認識全民國防體系，驅動保鄉衛國力量，激勵學生愛國情操。
訊息來源：國立台南大學
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