華大建築系17位畢業校友登高考金榜 優於國立大學畢業生表現中央社 (2017-03-01 16:57)
華大建築系17位畢業校友登高考金榜 優於國立大學畢業生表現
(中央社訊息服務20170301 16:56:46)105年度建築師及都市計畫技師高等考試，中華大學建築與都市計畫學系畢業校友表現優異，再創佳績，共計有17位系友金榜題名。建築與都市計畫學系主任閻克勤表示，本次上榜之校友，其中有建築師16名、都市計畫技師1名，在競爭激烈的國家考試中有此成績，再度證明本校在「建築」及「都市計畫」兩大專業教育上，已奠定良好基礎。
中華大學建築與都市計畫系歷年專業技師考試累積之錄取人數已高達159人，累積錄取率已超過14%，遠大於全國建築師平均錄取率6.8%，其中建築師145人，都市計畫技師14人，再度證明學校對於學生的專業訓練亦有顯著的成效。
中華大學建築與都市計畫學系主任閻克勤指出，歷年來名登金榜的畢業校友羅建翔（97級）、陳家恩（97級）、林詩恬（96級）、陳家瑞（96級）、周融駿（96級）等系友，均於畢業三、四年後即考上建築師，此項紀錄比國立大學建築相關科系的畢業生表現的還要耀眼。
全國專門職業技術人員高等考試，取得建築師及都市計畫技師資格，一直是中華大學建築系老師叮囑學生應該努力的目標，除可貢獻在校所學所長，服務社會及業界，更是回饋中華大學建築系教學方向、內容及品質提升之重要指標。
訊息來源：中華大學
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