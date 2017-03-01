第一屆造園景觀兩岸交流在明道



(中央社訊息服務20170301 16:51:26)第一屆海峽兩岸造園景觀國際技能交流賽在明道大學舉辦，參賽者來自中國大陸安徽省和江蘇省，還有台灣的國手齊聚一堂，展開三天兩夜的競賽與交流，此場交流賽也被視為2017年10月將在阿布達比舉辦世界技能賽的前哨站。 造園景觀屬於全國技能檢定47職類中的其中一項，明道大學擁有彰化縣第一也是唯一勞動部認可合格的造園景觀技能訓練與檢定場，自2014年3月啟用後，舉辦過數次「造園景觀職類乙、丙級」技術士術科測試，這樣優良妥善的場地成為海峽兩岸第一屆造園景觀國際技能交流賽的不二之選，前來參與交流賽的廣州公用事業技師學院楊蕾老師說：「來到明道大學這個場地，覺得很有專業氛圍，且看到台灣辦比賽時提供的工具及勞動保護措施，都比大陸進步，很值得學習。」 經過三天的施作後，搭配競賽的主題為結合多能工的造園景觀，場地可見有砌磚、木材、石頭等材料，襯托著生氣蓬勃的花草苗木，讓人不禁感覺園藝景觀好不療育與愜意，第一屆海峽兩岸造園景觀的交流賽也畫下圓滿的句點。



訊息來源：明道學校財團法人明道大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/209376.aspx