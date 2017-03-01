遠傳電信門市賣Smart家電 禾聯50型液晶電視 遠傳限量專屬價



(中央社訊息服務20170301 16:44:08)網路技術的急速發展促使電信業迅速蛻變，遠傳電信也不斷創新，在物聯網時代致力於提供獨家IOT商品，受到許多消費者的喜愛，如今在遠傳門市還可以買液晶電視、人工AI 的BRISE空氣清淨機、LG WiFi遠控掃地機器人等；還有熱門的Pnansonic 美髮神器 NA98奈米水離子吹風機！為了優惠喜愛Smart 3C的消費者，遠傳推出限量專屬活動，3/2(週四)12：00起，禾聯50型FHD液晶電視驚爆價$9,999(原價$16, 900)；全台遠傳直營門市限量100台，僅此一檔售完為止！



遠傳禾聯50型FHD液晶電視特惠活動 限時限量 遠傳門市進軍Smart 3C市場誠意十足，低藍光護眼的禾聯50型FHD液晶電視震撼價只要$12,999, (原價$16, 900)，不僅如此，還在3月2日(週四)當天12：00推出，遠傳限量專屬活動，全台遠傳直營門市限量100台，單機驚爆價$9,999！只有一天，每人限購一台，超優惠活動僅此一檔，售完只能含淚說bye-bye了！



遠傳獨家引進BRISE AI人工智慧空氣清淨機遠傳一直超越同業，提供消費者豐富、多元、超值又獨家的IOT商品，如今遠傳更拓展商品層面，進入Smart 3C市場，並提供獨家商品，特別引進歐洲品牌，人工AI智慧的BRISE空氣清淨機(售價$16,800)，BRISE與一般清淨機與眾不同，因為聰明的它會自動判別居家環境條件(坪數大小、有無寵物)，設定不同的清淨模式，用最有效率的方式快速淨化居家空氣，還可多機連動，跨房間跨空間無縫守護、高濾淨效能節省更多居家空間。同時BRISE內建系統能監控並動態計算濾網壽命，確保濾網符合實際生活需求，輕鬆解決汰換濾網的煩瑣問題，讓空氣清淨機真正達到淨化空氣的功能。



智慧3C小家電 引領Smart新生活物聯網技術帶來產業上的革命，除了有更便利生活的IOT商品之外，日常使用的生活家電也升級成更聰明的物聯家電；遠傳這次引進多款物聯家電產品包含禾聯50型4K聯網液晶電視，並獨家引進歐洲品牌AI人工智慧的BRISE空氣清淨機，以及LG WiFi遠控掃地機器人，還有日本最熱門的Pnansonic奈米水離子吹風機(門市優惠售價$6,290元，，讓消費者不必遠赴日本，在遠傳門市就能買到！



小米全系列商品 遠傳一應俱全即日起在遠傳門市也可以買到經濟實惠的小米家電商品，如小米空氣淨化器2、米家LED智慧檯燈及小米手環2系列商品。小米空氣淨化器2，在台見面價僅$3,995，高效淨化濾蕊、360度進風3層進化，10分鐘讓房間空氣煥然一新，特別還可手機智慧遙控功能。米家LED智慧檯燈，堪稱光的藝術品，亮度色溫皆可無段調整，並可依場景優化調光；造成一股IOT手環旋風的小米手環，第二代不僅有OLED顯示螢幕，時間、步數、心率觸手可及，並有IP67國際防水等級，實用又好入手。



小米家電品項 售價小米空氣淨化器2 $3,995米家LED智慧檯燈 $995小米手環二代 $865



訊息來源：遠傳電信



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